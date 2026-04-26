Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı

26.04.2026 20:14  Güncelleme: 20:16
Ankara'nın Ayaş ilçesinde araziye mantar toplamaya çıkan vatandaş, toprak üzerinde bulduğu paslanmış objeyi elektrik trafo parçası sanarak eline aldı. Yaklaşık 20 metre boyunca taşıdığı nesnenin ağır ve şekilli yapısından şüphelenen vatandaş, bunun bir top mermisi olduğunu anlayınca büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanları, çevredeki güvenlik önlemlerinin ardından mühimmatı kontrollü şekilde imha etti. Patlama sesi çevre köylerden de duyuldu.

20 METRE BOYUNCA TAŞIDI, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI 

Olay, Ayaş ilçesinde meydana geldi. Mantar toplamak için araziye çıkan Serdar Kandırmaz, toprağın üzerinde paslanmış bir nesne gördü. Bölgedeki elektrik trafolarına ait bir parça olduğunu düşünerek nesneyi eline alan Kandırmaz, mühimmatı 20 metre taşıdı. Taşıdığı nesnenin ağırlığından ve şeklinden şüphelenen Kandırmaz, bunun bir top mermisi olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı. 

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen patlayıcı madde imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlamamış mühimmat kontrollü şekilde imha etti. Patlama sesi kilometrelerce öteden duyulurken, Kandırmaz'ın mühimmatı elinde taşıdığı anlar muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

"YUMUŞAK BİR YERE BIRAKIP KAÇTIM"

Serdar Kandırmaz, "Önce demir parçası sandım, elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğu 'dank etti', hemen yumuşak bir yere bırakıp kaçtım ve ekiplere haber verdim" dedi.

Kaynak: İHA

21:14
20:57
20:50
20:35
20:24
20:07
20:00
19:53
18:44
14:41
Advertisement
