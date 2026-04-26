İspanya\'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi

İspanya’nın Bask bölgesindeki San Sebastian kentinde düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Filistin’de süren savaş ve sivil kayıpları protesto etti. “Gernika-Filistin Yurttaş Girişimi” öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, savaşın çözüm olmadığı vurgulanarak diyalog ve siyasi çözüm çağrısı yapıldı.

YÜRÜYÜŞ BULVAR’DAN BAŞLADI

Gösteri, saat 17.30’dan sonra kentin merkezi noktalarından Bulvar’da başladı. Yürüyüşe Bask toplumundan 500’ün üzerinde tanınmış isim ile siyasi, sendikal ve sosyal aktivistler katıldı. Kalabalık, şehir merkezindeki ana caddeler boyunca ilerleyerek sahil hattına yöneldi.

GUERNICA TABLOSU İLE MESAJ

Yürüyüşün en önünde, Filistin kefiyesi takan kadın ve çocuklar, Picasso'nun Guernica tablosunun görsellerinin yer aldığı büyük bir Filistin bayrağı taşıdı. Bu sembol, Bask tarihindeki Guernica Bombardımanı ile Filistin’de yaşananlar arasında bağ kurulmasına yönelik güçlü bir mesaj olarak öne çıktı.

ÇOCUKLAR İÇİN KEFENLİ ANMA

Yürüyüşte siyah giyinen yaklaşık 500 kişi, Filistin’de hayatını kaybeden çocukları temsilen beyaz kefenler Bu sessiz ve çarpıcı kortej, eylemin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

TANINMIŞ İSİMLERDEN DESTEK

Gösteriye İspanyol oyuncular Olatz Beobide ve Ramon Agirre, müzisyenler Ainara Ortega ve Fermin Muguruza ve eski futbolcu Mikel Labaka gibi isimler de katıldı. Katılımcılar, “Gernika halkından: Soykırıma hayır, savaşa hayır” yazılı pankart taşıdı.

KURSAAL’DA ANMA TÖRENİ

Yürüyüş, Kursaal Congress Centre terasında sona erdi. Burada, hayatını kaybeden çocuklar için anma töreni düzenlendi. Geleneksel Bask dansı “agurra” eşliğinde temsili kefenler yere serildi, ardından “aurresku” dansı icra edildi.

“ŞİDDET POLİTİKASI DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR”

Organizasyon sözcüleri tarafından okunan bildiride, savaş ve şiddet politikalarının dünyayı geri dönülmez şekilde değiştirdiği ifade edildi. Açıklamada, uluslararası hukukun ihlal edildiği ve sivillerin ağır bedeller ödediği vurgulandı.

“GAZZE’DEKİ DURUM DAYANILMAZ”

Açıklamada, Gazze’de yaşananların “dayanılmaz” olduğu belirtilerek, sivil yerleşimlerin hedef alındığı, insani yardımın engellendiği ve Filistin halkının ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğu ifade edildi.