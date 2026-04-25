Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Bolu’da bir kadın 2 aylık bebeğini vahşice öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi’ndeki bir evde S.C. isimli kadın, henüz 2 aylık olan bebeğinin boğazını kesti. Bebeğini kanlar içinde bırakan S.C., hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Minik bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
