Ankara'da kayınpeder dehşeti, damadını sokak ortasında vurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da kayınpeder dehşeti, damadını sokak ortasında vurdu

Ankara\'da kayınpeder dehşeti, damadını sokak ortasında vurdu
25.04.2026 01:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Murat Güven, kayınpederi Muharrem Güven'i tabanca ile vurdu. Muharrem Güven’in oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde aile içinde yaşanan gerilim sokakta silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Damat Murat Güven, kayınpederi Muharrem Güven’i tabancayla vururken, kayınpederin oğlu da Murat Güven’i bıçakla yaraladı. Olayda iki kişi hastaneye kaldırılırken, bir şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞMA SOKAKTA BAŞLADI 

Olay, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi Şehitler Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Muharrem Güven, damadı Murat Güven’in şiddet uyguladığını öne sürdüğü kızını kendi evine götürdü. Murat Güven ile kayınpederi sokakta karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı.

SİLAH VE BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Murat Güven yanında bulunan tabancayla kayınpederine ateş etti. O sırada Muharrem Güven’in yanında bulunan oğlu da Murat Güven’i bıçakla yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Muharrem Güven’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI 

Olayı gören Gökhan Aktaş, “3 kişi kavga ediyordu, bağırıp çağırıyorlardı. Birbirlerinin üstüne yürüdüler. Biri kalçasından bıçaklandı, biri karın boşluğundan vuruldu” dedi.

Polis ekipleri, Muharrem Güven’in oğlunu gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ankara Ankara'da kayınpeder dehşeti, damadını sokak ortasında vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
Avrupa Birliği’nden Rusya’ya ağır darbe Bu karar petrol piyasalarını sarsacak Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır darbe! Bu karar petrol piyasalarını sarsacak
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

00:34
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
23:31
Arakçi, Pakistan’da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir
22:07
Bakan Kurum’dan müjde İstanbul’da kiralık konutlar için tarih verildi
Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi
21:47
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
21:32
ABD, İran’ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
21:17
ABD’den “İran yarın Pakistan’da yüz yüze görüşmek istedi“ iddiası Tahran anında yalanladı
ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 01:18:09. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da kayınpeder dehşeti, damadını sokak ortasında vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.