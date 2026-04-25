Sarıkamış\'a kış geri döndü: Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bahar ortasında etkili olan kar yağışı, bölgeyi yeniden beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, nisan ayının sonlarına yaklaşılırken gelen sürpriz yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Sarıkamış'ta ağaçlar, araçlar ve çatılar karla kaplanırken, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve çevre köy yollarında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

"Sarıkamış'a kış geri geldi"

Sarıkamışlılar, nisan ayında etkili olan kar yağışının şaşırtıcı olduğunu ancak bölgenin sert iklimi nedeniyle bu tür hava koşullarına alışık olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, "Nisan ayının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Fakat Sarıkamış'ta kar yağışı devam ediyor. Bugün de yoğun bir kar yağışı var. Yaz geldi derken, kış geri geldi Sarıkamış'a, her yer bembeyaz oldu. Sarıkamış'a tekrardan kış geri geldi" şeklinde konuştu.

Öte yandan bölgede etkili olan soğuk hava dalgasının birkaç gün daha sürebileceği, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Kar yağışı, Sarıkamış'ta bahar koşullarını geciktirirken, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl seyredeceği merak ediliyor. - KARS