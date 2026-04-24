Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

24.04.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile barış görüşmeleri için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Pakistanlı yetkililerle Arakçi arasındaki görüşmeler başlarken, El-Arabiya Hürmüz Boğazı krizinin ele alınacağı, sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini iddia etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad’a ulaştı. Pakistanlı kaynaklardan yapılan açıklamada ise Arakçi'nin Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ve diğer yetkililer tarafından karşılandığı belirtildi. Arakçi'nin ziyareti çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Munir ile bir araya gelmesi bekleniyor.

"HÜRMÜZ KRİZİNİN ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR"

Pakistanlı üst düzey yetkililerle ilk görüşmelere başlayan Arakçi’nin gündeminde, bölgedeki gerilimi düşürecek diplomatik adımlar ve Washington yönetimiyle varılması planlanan olası uzlaşı maddeleri yer alıyor.

Görüşmelerde özellikle küresel enerji ticaretinin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki krizin masaya yatırıldığı bildirildi. El-Arabiya’nın haberine göre, Boğaz'daki seyrüsefer güvenliği konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve krizin kısa süre içerisinde çözülmesinin beklendiği iddia edildi.

BEYAZ SARAY: İRAN DOĞRUDAN GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Öte yandan Beyaz Saray, Pakistan'da doğrudan görüşme talebinin Tahran’dan geldiğini ve tarafların yarın yüz yüze bir araya geleceğini duyurdu. ABD tarafı, bu görüşme için İslamabad'a üst düzey bir heyet gönderileceğini teyit ederek diplomatik bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı.

İRAN: HENÜZ DOĞRUDAN GÖRÜŞME PLANI YOK

Ancak İran yönetimi, Beyaz Saray'ın iddialarını kısa sürede yalanlayarak ABD ile planlanmış yeni bir müzakere turunun olmadığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, doğrudan görüşme talebi reddedilirken taraflar arasındaki belirsizlik korundu. Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşmesi beklenen bu buluşmanın, yarın fiilen gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise bölgedeki diplomatik kaynaklar tarafından yakından takip ediliyor.

TRUMP: İRAN TEKLİF SUNMAYI PLANLIYOR

ABD Başkanı Trump'tan da açıklama geldi. Trump, İran ABD'nin taleplerini çözmeyi amaçlayan teklif sunmayı planlıyor. İran bizimle görüşmek, anlaşmaya varılıp varılmayacağını görmek istiyor." dedi.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'A GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, müzakere heyetini İslamabad'a gönderme kararı aldı. Pakistan'a gidecek heyette Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.

ARAKÇİ'DEN PAKİSTAN KARARI

İran'dan da sürpriz bir karar geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'a gideceğini açıkladı.

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, 8 Nisan’da 2 haftalık geçici ateşkes sağlanmıştı. Ateşkesin ardından 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Pakistan’ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmeler için yürütülen girişimler de sonuçsuz kalmıştı. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası başta olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

YENİ TUR İÇİN TEMAS KURULDU

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı.

İSLAMABAD MÜZAKERE İHTİMALİ İÇİN HAZIR TUTULUYOR

Öte yandan, Pakistan'ın başkenti Islamabad, ABD ile İran arasında yapılabilecek olası yeni görüşmeler ihtimali nedeniyle hazır durumda tutuluyor. Ancak taraflar henüz ikinci tur müzakerelere katılacağını teyit etmiş değil. İslamabad'da ana yolların kapalı olduğu altıncı güne girilirken, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ağır tonajlı araçların kente girişine izin verilmezken, bu durumun taze gıda sevkiyatlarını yavaşlatarak tedarik zincirinde aksamalara yol açtığı yönünde haberler, Batı medyasının gündeminde yer aldı.

Hürmüz Boğazı, Pakistan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
Avrupa Birliği’nden Rusya’ya ağır darbe Bu karar petrol piyasalarını sarsacak Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır darbe! Bu karar petrol piyasalarını sarsacak
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Meclis Başkanvekili Celal Adan’dan AK Partili vekile: Gevezelik yapma Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan AK Partili vekile: Gevezelik yapma
Yarışma programında skandal Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı
Çin, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısını yineledi Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısını yineledi
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan’daki ev ve dükkanları yağmaladı İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı
Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak
Uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
Mazhar Alanson’un son hali hayranlarını endişelendirdi Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

22:07
Bakan Kurum’dan müjde İstanbul’da kiralık konutlar için tarih verildi
Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi
21:47
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
21:32
ABD, İran’ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
21:17
ABD’den “İran yarın Pakistan’da yüz yüze görüşmek istedi“ iddiası Tahran anında yalanladı
ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı
20:20
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
20:08
Katil zanlısı eş PTS ve KGYS ile yakalandı
Katil zanlısı eş PTS ve KGYS ile yakalandı
19:02
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
18:55
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
18:54
Mustafa Türkay Sonel’in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:31
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
17:29
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 23:41:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.