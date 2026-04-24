İran Meclis Başkanı Galibaf'tan Donald Trump'a sert sözler: Sinirinizden ölün
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün

24.04.2026 21:47
ABD ile İran arasında yaşanan siyasi gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine dikkat çeken bir çıkışla yanıt verirken, kullandığı ifadeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Galibaf, Trump'a "Sinirlenin ve sinirinizden ölün" dedi.

İran ile ABD arasında söz düellosu dikkat çekti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “Tam bir kargaşa içindeler” sözlerine sert ifadelerle karşılık verdi.

“BİRLİĞİMİZ ONLARI RAHATSIZ EDİYOR”

Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin söylemlerine tepki göstererek, İran’daki birlik ve dayanışmanın karşı tarafı rahatsız ettiğini savundu.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Trump’ın açıklamalarına doğrudan yanıt veren Galibaf, “Düşmanın siniri, liderliğimiz etrafındaki birliğimizden kaynaklanıyor. Sinirlenin ve sinirinizden ölün” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki gerilimli söylemlerin son dönemde yeniden arttığı gözlenirken, karşılıklı açıklamalar diplomatik tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE YER ALDI 

Öte yandan Galibaf’ın, Pakistan’da gerçekleştirilen ilk barış müzakerelerinde İran tarafını temsil eden isimlerden biri olduğu da biliniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
