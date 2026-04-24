İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün

İran ile ABD arasında söz düellosu dikkat çekti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “Tam bir kargaşa içindeler” sözlerine sert ifadelerle karşılık verdi.
Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin söylemlerine tepki göstererek, İran’daki birlik ve dayanışmanın karşı tarafı rahatsız ettiğini savundu.
Trump’ın açıklamalarına doğrudan yanıt veren Galibaf, “Düşmanın siniri, liderliğimiz etrafındaki birliğimizden kaynaklanıyor. Sinirlenin ve sinirinizden ölün” ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki gerilimli söylemlerin son dönemde yeniden arttığı gözlenirken, karşılıklı açıklamalar diplomatik tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.
Öte yandan Galibaf’ın, Pakistan’da gerçekleştirilen ilk barış müzakerelerinde İran tarafını temsil eden isimlerden biri olduğu da biliniyor.
