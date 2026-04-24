Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem
Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem

24.04.2026 06:42
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Muğla çevresinde de büyük paniğe neden oldu.

SARSINTI MUĞLA’DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Türkiye’ye yakın konumu nedeniyle Muğla ve çevresinde de etkili oldu. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından kendilerini dışarı attı.

İLK BELİRLEMELER: OLUMSUZ İHBAR YOK

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

EGE BÖLGESİ SİSMİK OLARAK AKTİF

Uzmanlar, Ege Denizi ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede sık sık depremler yaşandığını hatırlatıyor. AFAD verilerine göre bölgede küçük ölçekli sarsıntılar düzenli olarak kaydediliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz

06:57
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
02:39
Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
02:34
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
23:58
Ermenistan’da bayrağımıza alçak saldırı Paşinyan’dan açıklama var
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
23:45
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
22:51
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’den günler sonra ilk açıklama
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
21:55
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
