Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım derbiyi kazanarak puan farkını 7 yapmak isterken, yıldız oyuncusu Victor Osimhen'e de bu maçta ilgi büyük olacak.
Galatasaray'da sakatlığı atlayan ve kupada oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında süre alan Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle birlikte yeniden ilk 11'e dönüyor.
İsmi sık sık transfer gündemini meşgul eden Victor Osimhen için Avrupa’nın önde gelen takımlarının temsilcileri de statta hazır bulunacak. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Napoli, ve Juventus'un temsilcileri, derbi için rezervasyon oluşturdu.
Sarı-kırmızı takımla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden Victor Osimhen, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor - Son Dakika
