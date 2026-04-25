Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım derbiyi kazanarak puan farkını 7 yapmak isterken, yıldız oyuncusu Victor Osimhen'e de bu maçta ilgi büyük olacak.

OSIMHEN 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'da sakatlığı atlayan ve kupada oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında süre alan Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle birlikte yeniden ilk 11'e dönüyor.

6 DEV TAKIM OSIMHEN İÇİN GELİYOR

İsmi sık sık transfer gündemini meşgul eden Victor Osimhen için Avrupa’nın önde gelen takımlarının temsilcileri de statta hazır bulunacak. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Napoli, ve Juventus'un temsilcileri, derbi için rezervasyon oluşturdu.

26 GOLE KATKI YAPTI

Sarı-kırmızı takımla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden Victor Osimhen, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı.