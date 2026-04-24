Netanyahu'nun Londra Büyükelçiliğine atadığı sekreterinin, bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'nun Londra Büyükelçiliğine atadığı sekreterinin, bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

24.04.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı eski genel sekreteri Tzachi Braverman'ın, bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail’de siyaset gündemi, Binyamin Netanyahu’nun İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı eski genel sekreteri Tzachi Braverman hakkında ortaya atılan cinsel istismar iddiasıyla sarsıldı. İddialar, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

Tzachi Braverman

İDDİALAR POLİS KAYITLARINA GİRDİ 

Haaretz gazetesinin haberine göre bir kadın, Braverman’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek durumu kanıtlarıyla İsrail polisine bildirdi. Ancak mağdurun, korku nedeniyle resmi şikâyette bulunmayı reddettiği belirtildi.

“KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM" 

Kadının, olayın ardından yaşadığı endişe nedeniyle soruşturma başlatılmasını istemediği ve yetkililerden bilgilerin kullanılmaması talebinde bulunduğu aktarıldı. Kadını tanıyan bir kaynak ise iddiaların ciddi olduğunu ve çeşitli anlatımlarla desteklendiğini ifade etti.

AVUKAT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ 

Haberde, Netanyahu’nun avukatlarından Amit Hadad’ın da olaydan haberdar olduğu, mağdurun detayları kendisiyle paylaştığı ancak Hadad’ın Braverman ile bağlantısı nedeniyle kadını başka avukatlara yönlendirdiği belirtildi.

“YORUM YOK”

İddiaların odağındaki Tzachi Braverman’ın çevresine şantaj iddiasında bulunduğu ancak bu yönde resmi bir başvuru yapmadığı ifade edildi. Braverman, konuya ilişkin sorulara “yorum yok” yanıtını verirken, Hadad’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İngiltere, İsrail, Londra, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.