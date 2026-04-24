Netanyahu\'nun Londra Büyükelçiliğine atadığı sekreterinin, bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

İsrail’de siyaset gündemi, Binyamin Netanyahu’nun İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı eski genel sekreteri Tzachi Braverman hakkında ortaya atılan cinsel istismar iddiasıyla sarsıldı. İddialar, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

Tzachi Braverman

İDDİALAR POLİS KAYITLARINA GİRDİ

Haaretz gazetesinin haberine göre bir kadın, Braverman’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek durumu kanıtlarıyla İsrail polisine bildirdi. Ancak mağdurun, korku nedeniyle resmi şikâyette bulunmayı reddettiği belirtildi.

“KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

Kadının, olayın ardından yaşadığı endişe nedeniyle soruşturma başlatılmasını istemediği ve yetkililerden bilgilerin kullanılmaması talebinde bulunduğu aktarıldı. Kadını tanıyan bir kaynak ise iddiaların ciddi olduğunu ve çeşitli anlatımlarla desteklendiğini ifade etti.

AVUKAT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Netanyahu’nun avukatlarından Amit Hadad’ın da olaydan haberdar olduğu, mağdurun detayları kendisiyle paylaştığı ancak Hadad’ın Braverman ile bağlantısı nedeniyle kadını başka avukatlara yönlendirdiği belirtildi.

“YORUM YOK”

İddiaların odağındaki Tzachi Braverman’ın çevresine şantaj iddiasında bulunduğu ancak bu yönde resmi bir başvuru yapmadığı ifade edildi. Braverman, konuya ilişkin sorulara “yorum yok” yanıtını verirken, Hadad’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.