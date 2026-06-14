Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor - Son Dakika
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Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig\'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
14.06.2026 22:20
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Yimpaş Yozgatspor A.Ş. tarafından 2000 yılında Fakıbeyli bölgesinde yaptırılan ve iki ayrı çim sahadan oluşan antrenman tesisleri, kulübün kapanmasıyla ineklerin otlak yerine döndü. Mahalli Lig'de mücadele veren Yozgatspor 1959 FK tarafından tesisleri yeniden kullanılır hale getirmek için başlatılan çalışmalar da tesislerde yasal sorunların bulunması nedeniyle yarıda kaldı.

Bir zamanlar Süper Lig'de de mücadele veren, Şampiyonlar Liginde Real Madrid'i 3-2 yenen, Galatasaray'ı 4-2 yenerek büyük başarılar elde eden Yimpaş Yozgatspor, tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı.

Uzun yıllar 3. ve 2. Lig'de mücadele veren Yozgatspor, 1998/1999 sezonunda Yimpaş Holding bünyesine alınarak, ismi Yimpaş Yozgatspor olarak değiştirildi. 2000-2002 yılları arasında Süper Lig'de mücadele veren ve ikinci sezon sonunda küme düşen Yimpaş Yozgatspor, 2013/2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'ine düştü. Bu ligde bir sezon oynandıktan sonra kapanan kırmızı siyahlıların, Yimpaş tarafından, 2000 yılında Fakıbeyli bölgesinde yaptırılan iki nizami futbol sahasından oluşan tesisleri de kaderine terk edildi.

TESİSİN ÇİM TOHUMU HOLLANDA'DAN GETİRİLMİŞTİ

Tesis fakiri bir il olan Yozgat'ta 1999 yılında ilk adımını atan Yimpaş Yozgatspor, önce Çamlık'ta bulunan Galata Çamlık Oteli yakınlarına çim futbol antrenman sahasının yapılmasını sağladı ardından 2000 yılında da Fakıbeyli köyü yakınlarında satın alınan 100 dönümlük alan üzerinde iki ayrı çim futbol sahası tesis ettirdi. Tesisin çim tohumu ise Hollanda'dan getirildi.

Yimpaş Yozgatspor'un mahalli lige düşüp, kapanmasının ardından 100 dönümlük alan üzerinde kurulan antrenman sahaları kaderine terk edildi. Şu günlerde çimler yeniden boy gösterince, tesisin bulunduğu bölgedeki köylerde beslenilen hayvanların otlağı haline geldi.

YASAL ENGELLER ÇIKTI

Yozgat yerel amatör liginde mücadelesini sürdüren Yozgatspor 1959 FK kulübü, sürülerek tarlaya dönüşen antrenman tesislerini yeniden kullanıma açılabilmesine yönelik çalışma başlattı. Yimpaş Yozgatspor'un süper ligde, birinci ligde mücadele ettiği dönemlerde antrenman ve hazırlık maçlarını yaptığı sahaların yeniden aktif hale gelmesi için 2023 yılında başlatılan çalışmalar, Yimpaş Holding'den kaynaklı yasal sorunlar nedeniyle yarıda kaldı. Futbol sahalarında yetişen otlar ineklere yem olurken, soyunma odaları da tahrip oldu.

Çocuk İzleme Merkezi, Yozgatspor, Yozgat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor - Son Dakika

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