10 ilde denize girmek yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 ilde denize girmek yasaklandı

10 ilde denize girmek yasaklandı
04.07.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Marmara ve Karadeniz'deki 10 ilde denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Tehlikeli rip akıntıları ve yüksek dalga boyu nedeniyle İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinin yanı sıra Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ ve Samsun'da bazı sahillere girişler engellendi. Fırtına riskinin doğuya kaymasıyla birlikte Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de de tüm plaj ve koylar tamamen kapatılacak.

Hafta sonu planı yapan vatandaşlara valilikler ve kaymakamlıklardan ardı ardına kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından; yüksek dalga boyu, kuvvetli rüzgar ve boğulma vakalarına yol açan tehlikeli rip akıntıları nedeniyle Marmara ve Karadeniz’deki birçok kentte denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

DOĞU KARADENİZ PAZAR GÜNÜ TAMAMEN KAPATILIYOR

Fırtına ve dalga riskinin doğuya kaymasıyla birlikte pazar günü Karadeniz şeridinde adeta kırmızı alarm verilecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri 5 Temmuz Pazar günü il sınırları içerisindeki hiçbir plaj, koy ve sahilde vatandaşların denize girmesine müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Samsun’da ise bugün için yasak kararı alındı.

Yetkililer, muhtemel boğulma olaylarının ve üzücü kazaların önüne geçilmesi amacıyla tatilcilerin kurallara titizlikle uyması gerektiğini, deniz şartları normale dönene kadar denetimlerin kolluk kuvvetlerince aralıksız süreceğini bildirdi.

İSTANBUL’DA 3 İLÇEDE YASAK KARARI

Megakent İstanbul'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde kaymakamlıklar devreye girdi. Alınan kararla bu üç ilçede hem cumartesi hem de 5 Temmuz Pazar günü denize girmek can güvenliği gerekçesiyle tamamen yasaklandı.

KOCAELİ'DE DE ALARM VERİLDİ

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor. Bu sebeple bugün ve yarın tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

TRAKYA’DAKİ 2 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Hava muhalefeti nedeniyle Trakya’da da Kırklareli ve Tekirdağ’dan yasak kararı geldi. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde deniz kıyılarına kırmızı bayrak çekilerek suya girilmesine izin verilmedi. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağanak Yağmur, Hava Durumu, Kırklareli, Arnavutköy, Karadeniz, İstanbul, Tekirdağ, Demirköy, Giresun, Trabzon, Fırtına, Kandıra, Kocaeli, Fırtına, Marmara, Sarıyer, Beykoz, Gündem, Güncel, Artvin, Samsun, Yaşam, Saray, Saray, Rize, Ordu, Son Dakika

Son Dakika İstanbul 10 ilde denize girmek yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada
Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okudu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı
Dünya Kupası’nda İsrail’e tepki, Filistin’e büyük destek Dünya Kupası'nda İsrail'e tepki, Filistin'e büyük destek

19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:21
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120’den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
18:15
Düzce’de Temizlik İşçisi Duyarlılığı
Düzce'de Temizlik İşçisi Duyarlılığı
16:24
Başına geleceklerden habersiz çay içerken az daha canından oluyordu
Başına geleceklerden habersiz çay içerken az daha canından oluyordu
15:59
Ukrayna’dan Rusya’ya şok saldırı: “Mig-29“ savaş uçağını havaya uçurdular
Ukrayna'dan Rusya'ya şok saldırı: "Mig-29" savaş uçağını havaya uçurdular
09:50
Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar
Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 21:05:11. #7.12#
SON DAKİKA: 10 ilde denize girmek yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.