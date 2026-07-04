Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sırasında 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.