Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

04.07.2026 00:13
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın 6. katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sırasında 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çorlu, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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