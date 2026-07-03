İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

03.07.2026 21:21
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İstanbul'da girdiği dükkanlarda erkekleri taciz eden 30 yaşındaki kadın, hakim karşısına çıkarıldı. Bipolar bozukluk hastası olduğu öne sürülen kadının, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

İstanbul'da erkeklere yönelik tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadının cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

TACİZCİ KADIN GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.

İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, bipolar bozukluk hastası olduğu öne sürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Z.E'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

"DOKUNMA BANA"

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin erkek çalışanlara yaklaşarak fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı, çalışanların ise "Dokunma bana", "Dışarı çıkar mısın?" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.

İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

İLK OLAY ÜMRANİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

İlk olarak Ümraniye'de ortaya çıkan olayın ardından aynı kadının İstanbul'un farklı ilçelerindeki iş yerlerine de giderek benzer davranışlarda bulunduğu görüldü.

Şüpheli, iş yerlerine "Öğrenciyim, harçlığımı çıkarmak için kolonya satıyorum" diyerek giriyor, çalışanlarla iletişim kurduktan sonra fiziksel temas kurmaya çalışıyordu.

İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

SON OLARAK İKİTELLİ'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin son olarak İkitelli'deki bir işletmeye gittiği ve burada da erkek çalışanı taciz ettiği görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışanın mesafesini korumaya çalıştığı, şüphelinin ise hakaret ettikten sonra iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Mağdur esnafın ifadelerine göre kadın, ürün satmak istediğini söyleyerek dükkana giriyor, talebinin reddedilmesi üzerine ise saldırgan tavırlar sergiliyordu. Bazı iş yerlerinde çalışanların üzerine yürüdüğü, ağır hakaretlerde bulunduğu ve zorla içeri girmeye çalıştığı da ifade edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Hakim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    deniz Göktaş’la bu kadını evlendirin, ikiside fabrika ayarlarına geri döner. 0 0 Yanıtla
  • 880188 880188:
    erkek yapsa hapis kadın yaparsa tedavi adâlet 0 0 Yanıtla
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