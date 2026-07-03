Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, ilginç bir protestoya sahne oldu. Felsefe bölümünü onur derecesiyle bitiren bir öğrencinin sahneye çıkmasıyla birlikte salonda tansiyon bir anda yükseldi.

Törene katılanların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, cübbesiyle sahneye gelen öğrencinin, diplomasını vermek üzere bekleyen akademisyene yaklaşırken eliyle bir "reddetme/dur" işareti yaptığı görülüyor. Protestosunu beden diliyle sürdüren mezun, diplomayı alırken geleneksel mezuniyet pozunu vermeyi reddederek sırtını akademisyene döndü.

AKADEMİSYEN DİPLOMAYI BIRAKMAK İSTEMEDİ

Öğrencinin bu protest tavrı karşısında şaşkınlık yaşayan akademisyen, elindeki diploma dosyasını bir süre bırakmak istemedi. Sahnede yüz binlerin izlediği o kısa anlarda, ikili arasında gergin bir sözlü diyalog yaşandığı kameralara yansıdı. Öğrenci daha sonra diplomayı akademisyenin elinden çekerek aldı, salondakilere selam verdi ve sahneden ayrıldı.

SALONDA GERGİN ANLAR

Sahnede yaşanan bu gergin dakikalara salonun tepkisi de gecikmedi. Öğrencinin protestosu sırasında salonda bulunan bazı katılımcıların alkışlarla destek verdiği, bir yandan da çok yoğun bir yuhalama sesinin yükseldiği duyuldu.

Uzun bir süredir yönetimsel değişiklikler, rektör atamaları ve akademik kadro tartışmaları nedeniyle çeşitli eylemlere sahne olan Boğaziçi Üniversitesi'nde, öğrencilerin tepkilerini mezuniyet törenine taşıması kampüsteki soğuk rüzgarların henüz dinmediğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.