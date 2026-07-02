Yardım ederken akıma kapılıp öldü, balayından dönmüştü - Son Dakika
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Yardım ederken akıma kapılıp öldü, balayından dönmüştü

02.07.2026 08:55
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Bursa'da kaza yapan sürücüye yardım ederken kopan yüksek gerilim hattına basan Furkan Alan (27), akıma kapılarak öldü. Geçen hafta evlenen ve balayından dönen Alan, ağabeyini almaya giderken yaşamını yitirdi.

1) KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILAN FURKAN, BALAYINDAN DÖNDÜĞÜ GÜN ÖLDÜ

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücüye yardım etmek isterken kopan yüksek gerilim hattına basıp akıma kapılan ve hayatını kaybeden Furkan Alan'ın (27), geçen hafta evlendiği ve balayından dün döndüğü öğrenildi. Alan'ın, ağabeyini almaya iş yerine giderken meydana gelen olayda ölümü, ailesini yasa boğdu.

Kaza, dün akşam, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana geldi. Onur Uslu'nun (29) direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 AJF 701 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı. Direk devrildi, mahalleyle bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı kopup yola düştü. Bu sırada, kullandığı 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle bölgeden geçen Furkan Alan, kaza yapan Onur Uslu'ya yardım etmek istedi. Aracını park eden Alan, yaralının yanına giderken, cep telefonuyla da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. Bu sırada elektrik teline basan Alan, akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Furkan Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alan'ın cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Uslu ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

AĞABEYİNİ ALMAYA GİDİYORDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen Furkan Alan'ın geçen hafta evlendiği, eşiyle balayına gittikten sonra dün Bursa'ya döndüğü, ortağı olan ve toz boya satan ağabeyi Alperen Alan'ı almak için iş yerine gitmek için yola çıktığı bildirildi. Alan'ın cenazesi, bugün Bursa'da toprağa verilecek.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücüye yardım etmek isterken kopan yüksek gerilim hattına basıp akıma kapılan Furkan Alan, Osmangazi ilçesindeki Hacı İbrahim Bostancı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mudanya, Güncel, Bursa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

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