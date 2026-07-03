Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar - Son Dakika
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Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

03.07.2026 10:04
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TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin ardından emekli ve memura temmuz ayında yapılacak zam oranı da kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 13,52 oldu. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 23 bin 550 liraya yükselecek.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz ayı maaş zamları da netleşti.

Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı ise yüzde 13,52 olarak kesinleşti.


EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 550 TL'YE YÜKSELECEK

Bu yıl da emeklilere refah payı verilmemesi kararlaştırılırken, en düşük emekli aylığına yalnızca altı aylık enflasyon farkı yansıtılacak.

Halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, yüzde 17,75'lik artışla 23 bin 550 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

DÜZENLEME MECLİS'E GELECEK

En düşük emekli maaşındaki artışın yürürlüğe girmesi için düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.

Yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından yeni maaşlar temmuz ayı itibarıyla uygulanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmet Ergin Ahmet Ergin:
    Emekli dayılarımız bozdur bozdur harcasın 21 0 Yanıtla
  • E. A. E. A.:
    ooooo, bozmasın bizi bu para 15 0 Yanıtla
  • grtk8cnz67 grtk8cnz67:
    Emekli Size Sarı Kart Gösterdi Hala Ayıkmadınız 10 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    bizim baba benden iyi emekli maaşı var valla tabi çalıştığınız yer maaşı yüksek verip primi asgari ücretten yatırırsa böyle emekli olunca 20 ye mecbur kalınıyor…68 bin alıyor hayli hayli yetiyor geziyor da… 1 3 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    yalanını seveyim.tavandan primi yatırılan benim aldıgım para bunun yanına yanaşamazken 68 bin nasıl alıyor la? 3 0
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    şu işsizlik maaşınada zam yapın artık 3 0 Yanıtla
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