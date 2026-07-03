Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 23 bin 550 liraya yükselecek.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz ayı maaş zamları da netleşti.

Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı ise yüzde 13,52 olarak kesinleşti.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 550 TL'YE YÜKSELECEK

Bu yıl da emeklilere refah payı verilmemesi kararlaştırılırken, en düşük emekli aylığına yalnızca altı aylık enflasyon farkı yansıtılacak.

Halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, yüzde 17,75'lik artışla 23 bin 550 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

DÜZENLEME MECLİS'E GELECEK

En düşük emekli maaşındaki artışın yürürlüğe girmesi için düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.

Yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından yeni maaşlar temmuz ayı itibarıyla uygulanacak.