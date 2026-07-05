Darende'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Darende'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Darende\'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı
05.07.2026 14:02
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Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Doğan ile eşi Tuba Doğan (35) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Medişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Özgür Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Tuba Doğan, Elif Nur Doğan (12), Nisa Nur Doğan (7), Hira İkra Doğan (1) ile Ruken Kaçmen (18) ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tuba Doğan da yaşamını yitirdi. Ruken Kaçmen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tuba Doğan, 3. Sayfa, Güvenlik, Darende, Malatya, Güncel, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darende'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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