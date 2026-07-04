Beşiktaş\'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, sokak üzerinde bulunan bir çöp konteyneri suya kapılarak sürüklendiği görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu. Beşiktaş'ta şiddetli yağışın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sokak üzerinde bulunan bir çöp konteyneri de suya kapılarak sürüklendi. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL