Otizmli Kızın Zorbalık Kurbanı Olması - Son Dakika
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Otizmli Kızın Zorbalık Kurbanı Olması

06.07.2026 10:24
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6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak, akran zorbalığına maruz kalarak su kanalına itildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak'ın, iddiaya göre akran zorbalığına maruz kalarak yaşı büyük çocuklar tarafından su kanalına itildiği öne sürüldü. Başından yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan küçük kıza 7 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Anne Emine Budak ise yetkililere seslenerek benzer olayların başka çocukların başına gelmemesi için yardım istedi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evlerinin olduğu sokakta bulunan 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak, kendisinden yaşça büyük çocukların akran zorbalığına maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın su kanalına doğru götürüldüğü ve ardından kanala itildiği görüldü. Olayın ardından başından yaralanan Helin Naz hastaneye kaldırılırken, kafasına 7 dikiş atıldığı öğrenildi.

"Kızımı zorla su kanalına götürmüşler"

Yaşananları anlatan anne Emine Budak, olaydan diğer kızının haber vermesiyle haberdar olduğunu belirterek, "Kızım yanıma gelip Helin Naz'ın düştüğünü söyledi. Hemen aşağı indim. O sırada bir çocuk onu kanaldan çıkarmaya çalışıyordu. Hastaneye gittikten sonra çevreden güvenlik kamerası olduğu söylendi. Ertesi gün görüntüleri izlediğimizde kızımı zorla su kanalına götürdüklerini gördük. Görüntülerde birkaç kez itmeye çalışıyorlar, ilk denemelerde düşmüyor. Daha sonra tekrar iterek su kanalına düşürüyorlar. Kızım yerde emekler gibi ilerlemeye çalışırken tekrar müdahale ediyorlar" dedi.

Kızını iten çocukların kendisinden bir iki yaş büyük olduğunu öne süren Budak, "Mahallede oynayan çocukların çoğu olayı biliyormuş. Ertesi gün konuştuğumuzda bunu öğrendik. Ama kimse bize söylemedi. Polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Bana 'çocuktur' denildi. Benim kızım otizmli. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Başına 7 dikiş atıldı. Çok zor günler yaşadık. Tek isteğim benim kızımdan sonra başka hiçbir çocuğun aynı acıyı yaşamaması. Yetkililerden bu konuda gerekli adımların atılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, küçük kızın su kanalına düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin konuyla alakalı detaylı çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otizmli Kızın Zorbalık Kurbanı Olması - Son Dakika

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