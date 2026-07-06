Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti

06.07.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek tarihi 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde Beştepe'deki diplomasi trafiğini hızlandırdı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk olarak komşu ülke Bulgaristan'ın Başbakanı Rumen Radev'i kabul ederek sınır güvenliği ve stratejik ortaklıkları ele aldı. Bu görüşmenin hemen ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul eden Erdoğan, zirve öncesi ittifakın geleceğini ve küresel güvenlik dosyalarını masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan tarihi 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde mesaisini Beştepe'de yoğunlaştırdı. Dünya liderlerinin Ankara'ya ayak basacağı dev zirveye saatler kala Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kritik küresel ve bölgesel diplomatik kabullere sahne oluyor.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye'deki diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri saat 18.00'de başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Zirvenin hemen öncesinde gerçekleşen bu baş başa görüşmede, ittifakın geleceği, bölgesel güvenlik mimarisi ve Ankara'daki zirve takviminin detayları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti

ÖNCESİNDE BULGARİSTAN BAŞBAKANI RADEV İLE DE GÖRÜŞTÜ 

Beştepe'deki hareketlilik Rutte kabulüyle sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile olan randevusundan hemen önce, komşu ülke Bulgaristan'ın Başbakanı Rumen Radev ile de Külliye'de bir araya geldi. İki ülke arasındaki sınır güvenliği, stratejik iş birlikleri ve NATO bünyesindeki ortaklıkların ele alındığı bu ikili temasın ardından Erdoğan, Rutte'yi ağırlayarak zirve öncesi Türkiye'nin kararlılık mesajlarını müttefiklerine doğrudan iletmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Mark Rutte, Beştepe, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Cristiano Ronaldo’dan gazetecilere fırça Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
Ukrayna’nın dron Putin’i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor
Bruno Fernandes’in Galatasaray’dan istediği absürt maaş ortaya çıktı Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Kızıldeniz’de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı Kızıldeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı
Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu

18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
18:10
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 19:31:52. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.