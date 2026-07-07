Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama - Son Dakika
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Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

07.07.2026 10:37
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'da kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk AB lideri ve 17 yıl sonra ülkeye giden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron'un ziyareti sırasında yaşanan patlama güvenlik endişelerini artırdı. Olayın nedeni ve olası can kaybına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri olan Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılanan Macron, ülkede Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk AB ülkesi lideri olarak tarihe geçti.

2009'DAN BU YANA SURİYE'YE GİDEN İLK FRANSA CUMHURBAŞKANI

Suriye'deki büyük rejim değişikliğinin ardından uluslararası diplomaside dikkat çeken temaslar hız kazandı. Macron, hem Esad sonrası dönemde Şam'a giden ilk AB lideri hem de 2009 yılından bu yana Suriye toprağına ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

MACRON'UN OTELİNİN YAKININDA PATLAMA

Tarihi ziyaret sürerken Şam'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ve olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

"İSTİKRAR VE BARIŞ ADINA YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, Suriye halkına Fransa'nın desteğini iletmek için ülkede bulunduğunu belirtti.

Macron paylaşımında, "Buraya, Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım." ifadelerini kullandı.

EŞ-ŞARA İLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Macron'un, iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde savaş sonrası Suriye'nin yeniden inşası, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasında yeni dönemde geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alınacağı bildirildi.

DEV FRANSIZ ŞİRKETLERİ DE ŞAM'DA

Macron'a Şam ziyaretinde Fransız iş dünyasından önemli isimler de eşlik ediyor. Heyette enerji devi TotalEnergies ile küresel konteyner taşımacılığı grubu CMA CGM'nin CEO'larının da yer aldığı belirtildi.

Bu durum, Fransa'nın Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde enerji, altyapı ve lojistik alanlarında öncü rol üstlenmek istediği şeklinde yorumlanıyor.

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Son Dakika Güncel Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama - Son Dakika

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