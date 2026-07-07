Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu - Son Dakika
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Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

07.07.2026 11:01
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ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan AF1 çağrı kodlu başkanlık uçağı, NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye doğru hareket etti. Ankara'ya iniş yapması beklenen Boeing VC-25 tipi uçak, Flightradar24 verilerine göre aynı anda binlerce kişi tarafından takip edilerek dünyanın en çok izlenen uçuşu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan AF1 çağrı kodlu başkanlık uçağı Türkiye'ye doğru yol alıyor. Camp Springs'ten havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapması beklenen uçuş, Flightradar24 platformunda binlerce kişi tarafından anbean takip ediliyor.

Trump Türkiye'ye geliyor! <a class='keyword-sd' href='/air-force-one/' title='Air Force One'>Air Force One</a> dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞU OLDU

Paylaşılan uçuş verilerine göre, Boeing VC-25B Bridge tipi başkanlık uçağı "AF1" çağrı koduyla Avrupa hava sahasında ilerlerken, Flightradar24'te "#1 Worldwide" etiketiyle en çok takip edilen uçuş olarak öne çıktı. Platform verilerine göre aynı anda 5 binden fazla kişi uçağın rotasını canlı olarak izledi.

Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

ANKARA'DA KRİTİK ZİRVEYE KATILACAK

Trump'ın, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarda bulunması bekleniyor. Başkanın Türkiye ziyaretinde kullandığı AF1 çağrı kodlu uçak, ABD Başkanını taşıdığı süre boyunca "Air Force One" çağrı adını kullanıyor.

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Son Dakika Güncel Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu - Son Dakika

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