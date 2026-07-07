Sudan'da Altın Madeni Göçüğünde 15 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da Altın Madeni Göçüğünde 15 Ölü

07.07.2026 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın kuzeyindeki bir altın madeni göçüğünde 15 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sudan'ın kuzeyindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 15 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Maden Kaynakları Şirketinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Vadi Halfa ilçesindeki Samna bölgesinde bulunan Mohamed Tawfiq Altın Madeni'nde göçük meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, göçükte 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şirketin olayın ardından bölgeye saha ekipleri sevk ettiği aktarılan açıklamada, yerel makamlar ve kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, ilk incelemelere göre, kazanın teknik değerlendirmeler sonucunda güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılan madene bazı işçilerin uyarılara rağmen girmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Şirketin Çevre ve İş Güvenliği Biriminin daha önce madeni çökme riski nedeniyle faaliyetlere kapattığı ve girişlerin yasaklandığına ilişkin açık uyarılarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bazı madenciler bu talimatları ihlal ederek sahaya girdi ve madenin bazı bölümleri çöktü." ifadelerine yer verildi.

Sudan'da 2 milyondan fazla kişinin istihdam edildiği geleneksel altın madenciliği sektörü, ülkenin toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor.

Altın, Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin büyük bölümünü kaybeden Sudan'ın en önemli döviz kaynaklarından biri haline geldi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Sudan, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Altın Madeni Göçüğünde 15 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

00:24
IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı
IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı
00:01
Ronaldo’dan veda İspanya, Portekiz’i 901’de attığı golle turnuvanın dışına itti
Ronaldo'dan veda! İspanya, Portekiz'i 90+1'de attığı golle turnuvanın dışına itti
23:51
Galatasaray’ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
22:50
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 01:18:12. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Altın Madeni Göçüğünde 15 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.