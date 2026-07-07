FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi.
Normal sürede gol olmayan maçın 90+1. dakikasında golü atan taraf İspanya oldu. Ferran Torres'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Merino, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara yolladı.
Müsabaka İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, Dünya Kupası'na veda etti.
Ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Portekiz’in elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük bir Cristiano Ronaldo hayranı olarak bilinen ünlü fenomen, 41 yaşındaki yıldızın maç sonunda taraftarlara veda ettiği anlarda olduğu yere yığılarak büyük bir üzüntü yaşadı.
Son Dakika › Dünya Kupası › IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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