Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı

Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu\'nun son hali şaşırttı
11.07.2026 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, bir yıl gibi kısa bir sürede tam 22 kilo vererek geçirdiği radikal değişimle magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Fazla kilolarının yanı sıra şeker ve kolesterol gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemi geride bırakan 64 yaşındaki şarkıcı, 85 kilodan 63 kiloya düştüğü fit halini sosyal medya hesabından paylaştı. Doktor kontrolünde yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Müftüoğlu'nun iğne ipliğe döndüğü son hali beğeni yağmuruna tutuldu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emel Müftüoğlu, bir yıl içindeki inanılmaz değişimiyle magazin gündemine oturdu. Fazla kilolarından kurtularak adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçının sosyal medya paylaşımı, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı

85 KİLODAN 63 KİLOYA DÜŞTÜ

Eski halinden eser kalmayan 64 yaşındaki sanatçı, bir yıl gibi kısa bir sürede tam 22 kilo vererek 85 kilodan 63 kiloya düştü. Radikal değişimiyle hem hayranlarını hem de yakın çevresini şaşkına çeviren Müftüoğlu, fit görüntüsünü borçlu olduğu doktoruyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı

"TAM BİR SAĞLIK HARABESİYDİM"

Geçirdiği değişim sürecini doktor kontrolünde ve sağlıklı bir şekilde tamamladığını vurgulayan ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde... O dönem tam bir sağlık harabesiydim; şekerim, kilom ve kolesterolüm tavan yapmıştı. Bir senede 85 kilodan 63 kiloya uzanan bu yolculuğu tamamen doktor kontrolünde gerçekleştirdim. Beni yeniden sağlığıma kavuşturduğu için doktoruma çok teşekkür ederim."

Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı

Sağlık sorunlarını geride bırakarak taze bir görünüme kavuşan Emel Müftüoğlu'nun bu paylaşımının altına, hayranları ve dostları tarafından "Gençleşmişsin", "Harika görünüyorsun" şeklinde binlerce tebrik mesajı yazıldı.

Emel Müftüoğlu, Sosyal Medya, Diyetisyen, Son Hali, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Emel Müftüoğlu Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
Kuşadası’nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada Kuşadası'nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada

23:58
86’da oyuna girdi, 89’da attı İspanya yarı finalde
86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
22:45
Emre Belözoğlu’ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
Emre Belözoğlu'ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:59
Arnavutköy’de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
21:01
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 01:17:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.