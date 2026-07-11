Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu\'nun son hali şaşırttı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emel Müftüoğlu, bir yıl içindeki inanılmaz değişimiyle magazin gündemine oturdu. Fazla kilolarından kurtularak adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçının sosyal medya paylaşımı, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

85 KİLODAN 63 KİLOYA DÜŞTÜ

Eski halinden eser kalmayan 64 yaşındaki sanatçı, bir yıl gibi kısa bir sürede tam 22 kilo vererek 85 kilodan 63 kiloya düştü. Radikal değişimiyle hem hayranlarını hem de yakın çevresini şaşkına çeviren Müftüoğlu, fit görüntüsünü borçlu olduğu doktoruyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"TAM BİR SAĞLIK HARABESİYDİM"

Geçirdiği değişim sürecini doktor kontrolünde ve sağlıklı bir şekilde tamamladığını vurgulayan ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde... O dönem tam bir sağlık harabesiydim; şekerim, kilom ve kolesterolüm tavan yapmıştı. Bir senede 85 kilodan 63 kiloya uzanan bu yolculuğu tamamen doktor kontrolünde gerçekleştirdim. Beni yeniden sağlığıma kavuşturduğu için doktoruma çok teşekkür ederim."

Sağlık sorunlarını geride bırakarak taze bir görünüme kavuşan Emel Müftüoğlu'nun bu paylaşımının altına, hayranları ve dostları tarafından "Gençleşmişsin", "Harika görünüyorsun" şeklinde binlerce tebrik mesajı yazıldı.