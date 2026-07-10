Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Mason Greenwood ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN GREENWOOD AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya kampı için gidilen Linz Havalimanı'nda taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların, transfer gündemindeki İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u sorması üzerine Çetin'in verdiği kısa yanıt büyük heyecan yarattı.

OĞUZ ÇETİN'DEN TEK KELİMELİK YANIT

Sarı-lacivertli taraftarların, "Mason Greenwood geliyor mu?" sorusuna cevap veren Oğuz Çetin, "Geliyor" diyerek taraftarları sevindirdi.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe tarihine geçen bu tarihi operasyonun mali detayları da netlik kazandı. Sarı-lacivertli ekip, İngiliz yıldızı renklerine bağlamak için kasasından tam 39.5 milyon Euro bonservis bedeli çıkaracak. İki kulüp arasında yapılan sözleşmede ayrıca, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşması halinde devreye girecek 5 milyon Euro'luk özel bir bonus maddesi de yer alıyor. Formayı giymek için gün sayan Greenwood'un ise yıllık 10 milyon Euro garanti maaş kazanacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla adeta fırtına gibi esen Greenwood, çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol ve 11 asistlik müthiş bir performans