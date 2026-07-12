FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
12.07.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, dijital mecralarda terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetlerinin ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde kesintisiz sürdüğünü belirtti.

2 BİN 702 FETÖ BAĞLANTILI HESABA ERİŞİM ENGELİ

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ortak çalışmaları sonucunda, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

1.652 HESAP HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM

Duran, son iki ayda yapılan teknik inceleme ve dijital ağ analizleri sonucunda terörü öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1.652 sosyal medya hesabı hakkında da gerekli hukuki ve idari işlemlerin yapıldığını, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararlarının uygulandığını bildirdi.

"DİJİTAL ALAN MİLLİ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI"

Terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil dijital platformlarda da organize şekilde propaganda yürüttüğünü belirten Duran, manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzurun, milli birlik ve kamu düzeninin hedef alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Duran, "Dijital alan, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir." dedi.

15 TEMMUZ MESAJI

Paylaşımında 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına da değinen Duran, FETÖ'nün o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin direnişi ve devletin kararlı mücadelesiyle başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Duran, devletin aradan geçen 10 yılda da başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Burhanettin Duran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 11:03:51. #.0.3#
SON DAKİKA: FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.