Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti - Son Dakika
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Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

12.07.2026 15:04
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Marmaray'da çekilen görüntülerde bir kadın, seyahat sırasında vagonun tutunma barına asılarak barfiks çekti. Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Marmaray'da kaydedildiği görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir kadının seyir halindeki trenin vagonunda bulunan tutunma barına iki eliyle asılarak barfiks çektiği anlar yer aldı.

YOLCULAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Videoda kadının art arda barfiks çektiği görülürken, vagondaki diğer yolcuların ise yaşananları şaşkın bakışlarla takip ettiği dikkat çekti. Bazı yolcular oturdukları yerden kadını izlerken, herhangi bir müdahalede bulunulmadığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Yaklaşık 12 saniyelik görüntü boyunca kadının tutunma barını egzersiz amacıyla kullandığı görülüyor. Vagonun hareket halinde olmasına rağmen barfikse devam eden kadın, çevresindeki yolcuların dikkatini çekti.

Olayın ne zaman gerçekleştiği ve görüntüler sonrası herhangi bir resmi işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Son Dakika Güncel Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti - Son Dakika
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