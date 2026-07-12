Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi - Son Dakika
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Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi

Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi
12.07.2026 18:50
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Süper Lig ekibi Göztepe'nin 26 gün önce bonservisini aldığı santrfor Salem Bouajila, 1 yıllığına 1. Lig'in yeni takımı Muğlaspor'a kiralandı.

Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin haziran ayı ortasında bonservisini alarak geleceğe yatırım yaptığı 19 yaşındaki Tunuslu golcü Salem Bouajila, gelişimini sürdürmesi için sürpriz bir hamleyle alt lige kiralandı. 

TRANSFER EDİLDİ, MUĞLASPOR'A KİRALANDI

Geçtiğimiz hafta Süper Lig ekibi Göztepe ile stratejik bir ortaklık ve iş birliği protokolüne imza atan Muğlaspor, bu anlaşmanın meyvelerini toplamaya başladı. Ege temsilcisi, sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği Salem Bouajila’yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını resmen duyurdu.

U19'DA GOL OLUP YAĞDI

Göztepe'nin 16 Haziran'da bonservisini aldığı genç yetenek, geride kalan sezonda sergilediği performansla parmak ısırtmıştı. Göztepe U19 takımıyla çıktığı 19 karşılaşmada tam 14 gol atarak play-off şampiyonluğunda aslan payının sahibi oldu ve takımının UEFA Gençlik Ligi vizesi almasında büyük rol oynadı. Süper Lig'de de şans bulan Tunuslu forvet, A Takım formasıyla 4 resmi maçta süre alarak tecrübe kazandı.

Futbol, Salem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi - Son Dakika
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