TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF\'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
12.07.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Rize Atletik Spor Kulübü, TFF'nin lige 2 milyon lira katılım bedeli talep etmesi üzerine çekilme kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Rize Atletik Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2026-2027 sezonu için belirlediği 2 milyon TL katılım bedeli nedeniyle radikal bir karar aldı. 

RİZE ATLETİK SPOR KULÜBÜ LİGDEN ÇEKİLDİ

Rize Atletik Spor Kulübü, TFF'nin lige 2 milyon lira katılım bedeli talep etmesi üzerine ligden çekilme kararı aldığını duyurdu. Karadeniz temsilcisinin yaptığı resmi açıklamada, TFF'nin bu yüksek bedelinin amatör kulüpleri zaten var olan maddi zorluklar içinde daha da zor bir duruma soktuğu vurgulandı. Kulüp, Türk futbolunun temel taşlarından biri olan BAL'ın mevcut ekonomik şartlarını büyük endişeyle izlediklerini belirtti. 

İşte yapılan o açıklama:

Rize Atletik Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun önemli yapı taşlarından biri olan Bölgesel Amatör Lig’in mevcut şartlarını ve kulüplerimizin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik yükleri büyük bir endişeyle takip etmekteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026-2027 sezonu Bölgesel Amatör Lig katılım bedelinin 2.000.000 TL olarak belirlenmesi, zaten ciddi maddi imkânsızlıklarla mücadele eden BAL kulüplerini desteklemek yerine daha da zor bir sürecin içine sürüklemiştir. Amatör sporun gelişmesi, kulüplerin ayakta kalması ve bölgesel futbolun güçlenmesi adına sorumluluk alması gereken bir yapının, kulüpler üzerindeki ekonomik baskıyı artırmasını kabul edilemez buluyoruz. Rize Atletik Spor Kulübü olarak; kulüplerin yaşadığı gerçeklerden uzak, sürdürülebilir olmayan bu anlayışın bir parçası olmak istemediğimizi kamuoyuna bildiriyoruz. Bu sebeple 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig organizasyonuna katılmama kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.''

ALTINORDU DA LİGDEN ÇEKİLMİŞTİ

Daha önce TFF 2. Lig ekibi Altınordu da ligden çekilme kararını açıklamıştı. Bu gelişmeyle birlikte son 1 haftada ligden çekilen takım sayısı 2'ye yükseldi. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Yeni parti kuruluyor Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde Memurluk için merak edilen detaylar netleşti Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi 16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

22:40
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
22:38
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
22:31
Haluk Levent’ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
22:16
Atilla Taş’tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
22:10
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Tek tokatla nakavt oldu
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
20:52
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 23:27:09. #7.12#
SON DAKİKA: TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.