Köpek Bombayı Eve Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpek Bombayı Eve Getirdi

11.07.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da bir köpek, bulduğu el bombasını eve getirdi. Aile durumu fark edip yetkililere haber verdi.

Tayland'ın kırsal kesiminde yaşayan bir ailenin evcil köpeği, dışarıda bulduğu el bombasını eve getirdi. Ailenin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, mühimmatı güvenli şekilde etkisiz hale getirdi.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket eyaletinde bir evcil köpek, dışarıda bulduğu bir el bombasını eve getirdi. Büyük paniğe neden olan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Rungnapa Duangta, öğle saatlerinde evine döndüğünde girişte yerde duran paslanmış yuvarlak bir cisim gördüğünü, eline aldığında ise üzerindeki emniyet pimini görünce bunun bir el bombası olduğunu anladığını söyledi.

Duangta, gün içinde evde bulunan büyükannesinin anlattığına göre köpeğin el bombasını sabah saatlerinde dışarıdan getirerek uzun süre kemirdiğini, aile üyelerinin ise cismi kemik ya da plastik bir parça sandığını belirtti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede mühimmatın Çin üretimi "Type 82-2" model parça tesirli el bombası olduğu, eski olmasına rağmen hala aktif durumda bulunduğu tespit edildi.

Bomba imha ekipleri, el bombasını yerleşim yerinden uzak bir alana götürerek kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından bölgede yaklaşık 30 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde çukur oluştu.

Polis Şefi Chaiwat Thammawat, olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgenin geçmişte askeri tatbikat alanı olarak kullanıldığını belirterek, yaşanan olayın vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Yetkili, şüpheli patlayıcı, mühimmat veya askeri malzemelerle karşılaşılması halinde bunlara dokunulmaması ve durumun derhal yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Tayland, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpek Bombayı Eve Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar Bolu'da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar
Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı’nın eşini ağırladı Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Greenwood’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
İngiltere’de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi

19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 20:14:52. #7.12#
SON DAKİKA: Köpek Bombayı Eve Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.