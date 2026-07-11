Köpek Bombayı Eve Getirdi

Tayland'ın kırsal kesiminde yaşayan bir ailenin evcil köpeği, dışarıda bulduğu el bombasını eve getirdi. Ailenin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, mühimmatı güvenli şekilde etkisiz hale getirdi.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket eyaletinde bir evcil köpek, dışarıda bulduğu bir el bombasını eve getirdi. Büyük paniğe neden olan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Rungnapa Duangta, öğle saatlerinde evine döndüğünde girişte yerde duran paslanmış yuvarlak bir cisim gördüğünü, eline aldığında ise üzerindeki emniyet pimini görünce bunun bir el bombası olduğunu anladığını söyledi.

Duangta, gün içinde evde bulunan büyükannesinin anlattığına göre köpeğin el bombasını sabah saatlerinde dışarıdan getirerek uzun süre kemirdiğini, aile üyelerinin ise cismi kemik ya da plastik bir parça sandığını belirtti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede mühimmatın Çin üretimi "Type 82-2" model parça tesirli el bombası olduğu, eski olmasına rağmen hala aktif durumda bulunduğu tespit edildi.

Bomba imha ekipleri, el bombasını yerleşim yerinden uzak bir alana götürerek kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından bölgede yaklaşık 30 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde çukur oluştu.

Polis Şefi Chaiwat Thammawat, olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgenin geçmişte askeri tatbikat alanı olarak kullanıldığını belirterek, yaşanan olayın vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Yetkili, şüpheli patlayıcı, mühimmat veya askeri malzemelerle karşılaşılması halinde bunlara dokunulmaması ve durumun derhal yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu. - BANGKOK