Özgür Özel'den yeni parti sinyali: "Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız" - Son Dakika
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Özgür Özel'den yeni parti sinyali: "Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız"

11.07.2026 21:14
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız" dedi.

Özgür Özel, "Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız" dedi.

Özgür Özel, Adana'nın Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda partililerle ve vatandaşlarla buluştu. Özel, kalabalıkla birlikte bulvarda yürüdü. Bu sırada yaşanan izdiham nedeniyle bazı yaşlı vatandaşlar düştü, Özgür Özel ise düşenleri kaldırıp helallik istedi. Bu sırada bir terliği yerde gören Özel, terliği sallayıp sahibini aradı.

ÖZGÜR ÖZEL: BİZ ARTIK BUNDAN SONRA ASLA BİNALARDA DEĞİL

Daha sonra açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP'ye yönelik yürütülen soruşturmaları ve parti kadrolarına yönelik iddiaları eleştirdi, mücadeleden geri adım atmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Özel, "Biz artık bundan sonra asla binalarda değiliz. Ardımızda partinin imkanları, otobüsleri yok. Ama bir yanda binalardan çıkamayanlar; bir yanda ayağının altında kahvehane masası, 10 binlere, 100 binlere konuşanlar" ifadelerini kullandı.

"YA YOL AÇACAĞIZ YA YOL BULACAĞIZ"

Yeni parti kuracağının sinyallerini de veren Özgür Özel, şunları söyledi: "Adana'dan sesleniyorum; kimse korkmasın. Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz; çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısınız?"

"ARKADAŞLARIMIZ YENİ PARTİYİ BİR YANDAN KURUYOR"

Öte yandan Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Eğer CHP'den ayrılırsak kurulan yeni partinin genel başkanı olacağım, sıfırdan yeni bir parti kuracağız. O partinin örgütlenmesini tamamlayıp, seçime girme yeterliliğine kavuşturacağız. Biz o partiye geçmeyeceğiz. Partide geçmişte görev almış, şu an aktif siyasette olmayan arkadaşlarımızın genel başkan ve yönetici olduğu, bir baskın seçimde hepimizin katılacağı bir alternatifi hazır tutacağız. Ama bu felaket senaryosu için. Diğeri, sıfırdan bir partinin kurulup orada olmamız. Arkadaşlarımız yeni partiyi bir yandan kuruyor. Belki parti önceden kurulur ve biraz mesafe alır. Katılım daha sonra olur. Biz partiye katılıp, ilk kurultayını yaparız. Şu an hiçbir şey yapmıyor değiliz. Yeni parti kurulum sürecini bir grup arkadaşımız yürütüyor. CHP'de kalmamızın mümkün olmadığını gördüğümüz anda kurulmuş yeni partiye geçip orada ilerleriz.

Zaten 30 tane kurucular kurulu üyesi oluyor. Orada bir başkan, yönetici ayrımı yok. Orada zaten bana ihtiyaç yok. Hatta 'Kurucular kurulunda sürpriz isimler olacak' diye şeyler söyleniyor. Benim düşüncem hiçbir sürprizin olmaması. Kuruluşun teknik anlamda yapılmasını düşünüyoruz. Teknik olarak orada hukukçu, çevik arkadaşlar orayı hazır etsin. Sonra biz eğer gideceksek, gönüllü 100 binlerce kurucuyla birlikte partiye katılabiliriz."

"CUMHUR İTTİFAKI SÖYLEMLERİ ENDİŞE VERİYOR"

DSP'nin mevcut konumuna atıfta bulunularak CHP'nin de ileride benzer bir duruma düşürülme riskinin sorulması üzerine Özel, Cumhur İttifakı'nın dış politika yaklaşımına ve söylemlerine uyum sağlamaya çalışan adımları endişeyle takip ettiklerini söyledi. Özel, şöyle devam etti:

"Biz gidelim diye her şeyi yapıyorlar. Biz gittikten sonra her şey olabilir. Hiç değilse DSP, genel başkanını kendi seçti. Mahkeme atamadı. Düşünün, Ecevit'in partisi hayatı boyunca Ecevit'e küfretmiş, hastalığıyla alay etmiş kişiyle ittifak yaptı ama sonuçta o genel başkanı DSP'nin üyeleri seçti. DSP'lileşme meselesi bir yandan kulağa Cumhur İttifakı'nda yer alma açısından korkunç görünse de bir yandan acı acı tebessüm ettiriyor."

İMAMOĞLU'NDAN PARTİ İSMİYLE İLGİLİ TALEP

Öte yandan; Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgilere göre; yeni parti çalışmalarının arka planındaki isim olarak kulislerde dile getirilen Ekrem İmamoğlu’nun, partinin adında “yol” ifadesinin olmasını talep ettiği ve partinin bir an önce kurulmasını istediği dile getiriliyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'den yeni parti sinyali: 'Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız' - Son Dakika

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