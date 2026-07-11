Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
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Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
11.07.2026 12:37
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Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı, yaz tatiline Çeşme Alaçatı'da başladı. Çiftin plajdaki romantik anları kameralara yansırken, herkesin gözü Oğuzhan Koç'un karın kaslarına takıldı.

Yoğun geçen bir sezonun ardından rotalarını Ege'ye çeviren  Oğuzhan Koç ve oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı çifti, Alaçatı'da bir plajda görüntülendi. Gün boyu localarında dinlenip güneşin tadını çıkaran ikilinin plaj keyfi dikkatlerden kaçmadı.

DENİZDE ROMANTİZM

Günün ilerleyen saatlerinde serinlemek için suya giren çiftin plajdaki halleri magazin objektiflerine yansıdı. İkili, denize el ele girerek romantik anlar yaşadı.

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

HERKESİN GÖZÜ OĞUZHAN KOÇ'UN KARIN KASLARINA TAKILDI

Plaj fotoğraflarında herkesin dikkatini çeken detay ise Oğuzhan Koç'un karın kasları oldu. Ünlü şarkıcının fit görünümü sosyal medyada da çok konuşuldu.

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

EVLİLİK İÇİN "SONBAHAR" SİNYALİ

Uzun süredir birlikte olan ve evlenecekleri yönünde dedikodular çıkan çiftten Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde bu iddialara yönelik ilk sinyali vermişti. Koç, evlilik sorularına, "Şu an tatildeyiz, tatili bitirelim. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah." yanıtını vermişti.

Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç, Magazin, Evlilik, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Magazin Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kamer tekeş kamer tekeş:
    yapay kaslarin cerrahi operasyonla yaptirdigini,sağir sultan biliyor.İlginç bi haber paylasimi..Keza bize ne!! 1 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ulan bize ne oguzdan ve arkasının deniz keyfinden 0 0 Yanıtla
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