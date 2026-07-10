Restoranda skandal görüntü! Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi

Tayvan'da bir kızarmış tavuk restoranı, çalışanlardan birinin çiğ tavuk derisini çıplak ayaklarıyla ezdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gıda güvenliği soruşturmasının odağına yerleşti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler sonrası çalışan işten çıkarıldı.

ÇIPLAK AYAKLA TAVUK DERİSİNİ EZDİ

Olay, Tayvan'ın Taichung kentindeki bir kızarmış tavuk restoranında yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üstü çıplak bir çalışanın leğen içerisindeki çiğ tavuk derilerinin üzerine çıplak ayakla basarak ezdiği görüldü. Çalışanın, kameraya şaka yaparak tavuk derisini "peeling yaptığını" söylediği görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kişi restorana bir daha gitmeyeceğini belirtirken, işletmenin internet üzerindeki değerlendirme sayfası olumsuz yorumlarla doldu. Bazı müşteriler ise daha önce yaptıkları alışverişler için para iadesi talep etti.

RESTORANDAN AÇIKLAMA GELDİ

İşletme yaptığı açıklamada, görüntülerdeki tavuk derilerinin müşterilere sunulmayacak gıda atıkları olduğunu ve çalışanın görüntüleri şaka amacıyla çektiğini savundu. Açıklamada, söz konusu çalışanın işten çıkarıldığı, hakkında hukuki süreç başlatılacağı ve yetkililerle iş birliği yapıldığı bildirildi.

YETKİLİLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Restoranın açıklaması kamuoyunu ikna etmezken, gıda güvenliği ekipleri işletme hakkında inceleme başlattı. Yapılacak denetimlerde hijyen kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmeye para cezası uygulanabileceği ve eksikliklerin giderilmesinin isteneceği belirtildi.