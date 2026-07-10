Restoranda skandal görüntü! Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Restoranda skandal görüntü! Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi

10.07.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'da bir kızarmış tavuk restoranının çalışanının, çiğ tavuk derisini çıplak ayaklarıyla ezdiği görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından restoran, tavuk derilerinin gıda atığı olduğunu savunurken çalışanı işten çıkardı. Gıda güvenliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tayvan'da bir kızarmış tavuk restoranı, çalışanlardan birinin çiğ tavuk derisini çıplak ayaklarıyla ezdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gıda güvenliği soruşturmasının odağına yerleşti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler sonrası çalışan işten çıkarıldı.

ÇIPLAK AYAKLA TAVUK DERİSİNİ EZDİ

Olay, Tayvan'ın Taichung kentindeki bir kızarmış tavuk restoranında yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üstü çıplak bir çalışanın leğen içerisindeki çiğ tavuk derilerinin üzerine çıplak ayakla basarak ezdiği görüldü. Çalışanın, kameraya şaka yaparak tavuk derisini "peeling yaptığını" söylediği görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kişi restorana bir daha gitmeyeceğini belirtirken, işletmenin internet üzerindeki değerlendirme sayfası olumsuz yorumlarla doldu. Bazı müşteriler ise daha önce yaptıkları alışverişler için para iadesi talep etti.

RESTORANDAN AÇIKLAMA GELDİ

İşletme yaptığı açıklamada, görüntülerdeki tavuk derilerinin müşterilere sunulmayacak gıda atıkları olduğunu ve çalışanın görüntüleri şaka amacıyla çektiğini savundu. Açıklamada, söz konusu çalışanın işten çıkarıldığı, hakkında hukuki süreç başlatılacağı ve yetkililerle iş birliği yapıldığı bildirildi.

YETKİLİLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Restoranın açıklaması kamuoyunu ikna etmezken, gıda güvenliği ekipleri işletme hakkında inceleme başlattı. Yapılacak denetimlerde hijyen kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmeye para cezası uygulanabileceği ve eksikliklerin giderilmesinin isteneceği belirtildi.

Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Tayvan Restoranda skandal görüntü! Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:33:04. #7.12#
SON DAKİKA: Restoranda skandal görüntü! Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.