Isparta korkutan yangın, alevler ormana sıçradı - Son Dakika
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Isparta korkutan yangın, alevler ormana sıçradı

09.07.2026 19:39
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Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla Köyü yolu üzerindeki otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlerin geniş bir bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla çok sayıda ekip, havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

Isparta korkutan yangın, alevler ormana sıçradı

ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Yangın, saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Barla Köyü yolu üzerindeki arazide meydana geldi. Kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin hızla yayıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Isparta korkutan yangın, alevler ormana sıçradı

ZAMANLA YARIŞ: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının daha geniş bir ormanlık alanı tehdit etmesini önlemek amacıyla ekipler adeta zamanla yarışıyor. Söndürme çalışmalarına karadan müdahale eden itfaiye araçlarının yanı sıra havadan da destek veriliyor.

Isparta korkutan yangın, alevler ormana sıçradı

Yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta korkutan yangın, alevler ormana sıçradı - Son Dakika

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