Son Dakika Isparta Haberleri

16:30 Güney Kariyer Fuarı AÜ'den sonra Isparta'da düzenleniyor Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nın (GÜNKAF) ikincisi Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

15:18 İstanbul karlı günlerine mi dönüyor? Vali'den uyarı! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı çok geçmeden geri döndü. Yağış sonrası İstanbul'un yüksek kesimleri; Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

14:03 Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktü Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktüISPARTA Isparta'da sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı, kentte hayatı adeta felç etti.

13:12 Kar yağışı etkili oluyor Isparta'da etkili olan kar yağışı Karla kaplanan yerler Araç üzerinde biriken kar ISPARTA - Isparta'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

10:46 Fiyat artışları (4) Türkiye'de, ocakta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 55,87 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.

08:02 33 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul bugün sağanak altında! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Şubat 2022 tarihli hava durumu tahminleri açıklandı. Buna göre 27 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da ise bugün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

13:45 Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı Isparta'da düzenlenen 16 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

13:35 Bolu, en mutlu 2'inci il oldu Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021" araştırma sonuçlarına göre Bolu en mutlu ikinci kent oldu.

13:30 Isparta'da aranan araçta 95 şişe kaçak alkol çıktı Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurularak aranan bir araçtan 95 şişe kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

13:13 Isparta'da yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı toplam 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli şahıs yakalandı.

12:16 İHH Arama Kurtarma ekipleri, 2021'de 1582 gönüllüsüyle faaliyetlerde görev aldı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, geçen yıl 70 ilde 1582 gönüllüsüyle faaliyetlerde bulundu.

11:42 Kış aylarında araç akülerine dikkat Kış aylarının gelmesiyle oldukça etkili olan soğuk hava ve buzlanmanın sürücülere mağduriyet yaşatmaması için araç akülerinin bakım ve kontrollerinin zamanında yapılması ve sürücülerin araçlarına uygun akü taktırmaları gerekiyor.

07:14 SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ Isparta'da piyasaya sahte para sürenlerin yakalanması için düzenlenen operasyonda bir işyerinde arama yapan polis, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen 4 kitap, objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

21:53 Bayburt ve Erzincan için fırtına uyarısı Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

19:56 Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, yarın 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olurken sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Erzurum, Van gibi iller bulunuyor. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar olması bekleniyor.

17:13 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

16:53 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Isparta Pirimehmet Mahallesi 1728 Sokakta bir apartta yaşayan 41 yaşındaki Yeliz Çakmaklı, 2 gündür işe gitmemesi üzerine iş yerindeki arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Çakmaklı'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

16:49 Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi Edinilen son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da, piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.

15:02 Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para sürmek isteyen şahıs tutuklandı.

12:34 Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

12:07 Göller Yöresi'nde son 50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 1960'lı yıllarda 15-17 bin kilometrekare irili ufaklı sulak alana sahip Göller Yöresi'nde, bugünkü miktarın yaz aylarında 5 bin kilometrekarenin altına düştüğünü söyleyerek, "Son 50 yılda tarımda aşırı su kullanımı,...

11:43 Yangında çöken evin enkazında can veren 2 kardeş toprağa verildi ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yangında çöken ahşap evin enkazı altında kalıp, hayatını kaybeden Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin Kaleli (21) kardeşler, yan yana toprağa verildi.

11:21 Emre Aydın "Bizde Olay Bu" Emre Aydın önceki akşam eşi Eda Köksal ile Akmerkez'deydi. Alışverişe çıkan çift, ayaküstü soruları yanıtladı. İşte detaylar…

11:09 ÇOCUKLAR POLİSLE KAR TOPU OYNADI Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çocukların kar eğlencesine polisler de kar topu oynayarak eşlik etti.

08:01 İstanbullular dikkat! Şemsiyenizi almadan çıkmayın! 47 şehir için sarı ve turuncu alarm Kar yağışı bitti denirken bu kez kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur fena bastıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 45 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı iller ve İstanbul için yapılan saatli uyarının detayları...

22:05 Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.

20:13 Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Isparta'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilediISPARTA – Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.

17:31 TARSİM: "Üreticilere 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacak" TARSİM, etkili olan kar yağışları nedeniyle üreticilere toplam 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacağını duyurdu.

17:10 DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE KARDAN ADAM YAPIP, KAR TOPU OYNADILAR Isparta'da Eğirdir Gölü'nün donan kısmında yürüyüş yapanlar kar topu oynayıp, hazırladıkları kardan adamla fotoğraf çektirdi.

16:17 8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari, JASAT'tan kaçamadı Hakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

14:25 Esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi Esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi Kuaförün yaptığı kardan geline kuşak bile bağladılar Isparta'da uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparken bir esnaf da kardan gelinlik yaptı.

14:07 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından çıkan yangında 19 ve 21 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi. Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri tespit edildi.

13:26 Isparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandı Isparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandı Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi.

12:47 Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada Son dakika haber... DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı.

12:29 Isparta'da kar sebebiyle motosiklet kullanımı yasaklandı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

12:22 EVDE SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI SILA'NIN BABASI: EN BÜYÜK KORKUMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Mustafa (46) ve Elif Toptaş (45) çiftinin kızları Sıla'ya (15), 1 yaşında başlayan yürüme güçlüğü sonrası 5 yaşında beyin tümörü teşhisi konuldu.

12:18 Isparta'da aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.

12:13 Son dakika haberleri | Trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün kazadan son anda kurtulması kamerada Son dakika haberine göre Denizli'de yolcu treninin çarptığı minibüsün sürücüsünün araçtan atlayarak kazadan son anda kurtulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

11:09 Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor Yapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

10:57 Son dakika haberleri: 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazında can verdi Son dakika habere göre ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin (21) Kaleli kardeşler, yangında çöken ahşap evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi.

09:38 Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı Isparta kent merkezinde akşam saatlerinde kuşların havada sürü halinde yaptığı senkronize uçuş görenleri hayran bıraktı.

09:33 AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor Afyonkarahisar'da ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

16:04 Isparta 32 Spor: 1-2 STAT: Tarsus İlçe StadyumuHAKEMLER: Barkın Kara, Mehmet Kağan Bingül, Tuncay ErcanTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Uygar (Dk. 79 Tufan), Niyazi (Dk. 90+3 Erman), Artun, Hakan, Gökhan (Dk. 61 Cengiz), Azad (Dk. 79 Abdussamed), Eren (Dk.

15:31 2022 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı 2022 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

09:50 Erzurum'da 2021'de 252 şirket kuruldu TOBB 2021 yılı birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.

09:50 Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardı Erzurum'dan Aralık ayında 24, 2021 yılı bütününde ise 303 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.

15:27 Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içtiler.

10:17 Son dakika: Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor Gelen son dakika haberine göre Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor Elazığ'da emekli asker Yahya Can'ın 20 yıl içerisinde oluşturduğu antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor.

11:31 Futbol: Haftanın programı Futbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.

00:58 Eğirdir Gölü'nde sıfırın altında 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü'nde şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.

00:58 3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

19:53 Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi Son dakika haber... Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, içme suyu pompaların donması nedeniyle sıfırın altında 17 derecedeki Eğirdir Gölü'ne dalış yaparak buz kütlelerini temizledi.

18:49 EKSİ 17 DERECEDEKİ GÖLE DALIP, DALGIÇ POMPALARINI TEMİZLEDİLER ISPARTA Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kente içme suyu sağlayan Eğirdir Gölü buz tutunca dalgıç pompaları temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.

16:35 Son dakika haber! Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar Son dakika haberi: Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılarISPARTA Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü'nde yaşanan buzlanmadan dolayı şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi...

14:28 Başdeğirmen: "Mesai arkadaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" Isparta Belediyesinde çalışan 230 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Kurt arasında imzalandı.

14:26 Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, evlerine misafir olduğu mekatronik bölümünün 3 öğrencisi için menemen pişirdi.

14:26 3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti 3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

13:33 Son dakika! Türkiye'nin 4. büyük gölü Eğirdir buz tuttu Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu.

12:31 Türk akademisyen, kansorejen radon gazının seviyesini ölçen cihaz geliştirdi Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Serkan Ceylan, CR-39 katı hal nükleer iz dedektörü ile pasif yöntemle ortamın radon gazı seviyesini ölçebilen yeni bir cihaz geliştirdi.

16:41 BAKA, bu yıl için 2 milyon liralık destek çağrısında bulundu Antalya, Burdur ve Isparta'nın kalkınmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bu yıl teknik destek programından faydalanmak isteyen yatırımcılar için 2 milyon liralık bütçe ayırdı.

13:28 Isparta'da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı Isparta'da uyuşturucuya yönelik yapılan toplam 24 operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 39 kişi yakalandı.

12:36 Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı Isparta'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

10:59 Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Balıkesir'de Şakir Kesici, konuşmak için evine çağırdığı 25 yaşındaki arkadaşı Emin Çizgici'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçarken yakalanan Kesici'nin 5 yıl önceki kavganın intikamını aldığı öne sürüldü.

10:04 Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor Konya'da kara yollarında etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

23:11 Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor.

17:48 Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetimi Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i Ankara'da Büyükelçilik makamında ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi alıp "Kardeş ülke Kazakistan'ın her daim yanındayız" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

17:10 Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsüyle seyyar olarak çaycılık yapan bir esnaf, soğuk ve yağışlı havalarda yola çıkan sürücü ve araç içerisindeki yolcuların içini ücretsiz olarak servis ettiği sıcak çay ikramlarıyla ısıtıyor.

16:18 Isparta'da HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ timi soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

14:49 Konyalı esnaf yolda kalanların içini ücretsiz çayla ısıtıyor Konya'nın Beyşehir ilçesindeki esnaf, soğuk ve yağışlı havada yolda kalan sürücülerin içini ikram ettiği sıcak çayla ısıtıyor.

13:40 Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı Isparta Belediyesine bağlı temizlik görevlileri kent merkezinde kar temizliği yaparken sokak köpeği işçilere eşlik etti.

13:15 KONYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR KONYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

13:04 Burdur'da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldı Burdur'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü yolu araç girişine kapatıldı.

11:38 Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı - Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı 112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi.

21:58 APARTMAN ÖNÜNDE UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde Emin Çizkici (25), aralarında husumet bulunan oturduğu apartman önünde Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

21:46 Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyor Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyorBURDUR DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri kış ortası su kuşu sayımlarına başladı.

20:34 HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı - HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı ISPARTA(İHA)Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına kanat germeye devam ediyor.

20:25 Isparta'da dolandırıcılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı Isparta'da kendilerini kombi ustası olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

20:17 Yaban hayatı zenginliği fotokapanda Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı çeşitliliği görüntülendi.

15:54 KGM: "Kayseri-Malatya yolu ulaşıma açılmıştır Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bulunan karayollarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Kayseri-Malatya yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.

15:38 Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdiISPARTA Isparta'da bir kişi kombi bakımı yaptırmak isterken internet ortamından kombi bakımı için bulduğu kişiler tarafından dolandırıldı.

15:22 Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MEM), önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.

15:15 Yörük Türkmenleri, "Yörük Türkmen Çalıştayı"nda buluştu Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Havvali Özdemir Şahin, 1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı.

13:21 Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarlarla Mücadele ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.

13:14 Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldı Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldıANTALYA Yurt genelinde etkili olan soğuk ve dondurucu hava örtü altı üretimin üssü Antalya'da sebze meyve toptancı halini de vurdu.

12:41 İstanbul'da koronavirüs vakaları 100 binde 1500'ü aştı Sağlık Bakanlığının 8-14 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

12:32 ALANYA ESKİ LİMAN RIHTIMLARI S.O.S VERİYOR ANTALYA Denizleşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası dalgalanma ve deniz suyu sıcaklığı nedeniyle Alanya eski rıhtımında göçmeler yaşandığını açıkladı.

11:56 KGM, güncel yol durumunu paylaştı KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), birçok kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.

11:19 Trakya'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugüne kadar varlığı bilimsel olarak kanıtlanamayan kızıl geyiğin fotokapanla görüntülenmesi, bilim dünyasını heyecanlandırdı.