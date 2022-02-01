Son Dakika Isparta Haberleri

- 16:30 Güney Kariyer Fuarı AÜ'den sonra Isparta'da düzenleniyor
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nın (GÜNKAF) ikincisi Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
- 15:18 İstanbul karlı günlerine mi dönüyor? Vali'den uyarı! Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı çok geçmeden geri döndü. Yağış sonrası İstanbul'un yüksek kesimleri; Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.
- 14:03 Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktü
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktüISPARTA Isparta'da sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı, kentte hayatı adeta felç etti.
- 13:12 Kar yağışı etkili oluyor
Isparta'da etkili olan kar yağışı Karla kaplanan yerler Araç üzerinde biriken kar ISPARTA - Isparta'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
- 10:46 Fiyat artışları (4)
Türkiye'de, ocakta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 55,87 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.
- 08:02 33 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul bugün sağanak altında!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Şubat 2022 tarihli hava durumu tahminleri açıklandı. Buna göre 27 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da ise bugün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
- Dün Dün 13:45 Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Isparta'da düzenlenen 16 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- Dün Dün 13:35 Bolu, en mutlu 2'inci il oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2021" araştırma sonuçlarına göre Bolu en mutlu ikinci kent oldu.
- Dün Dün 13:30 Isparta'da aranan araçta 95 şişe kaçak alkol çıktı
Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurularak aranan bir araçtan 95 şişe kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- Dün Dün 13:13 Isparta'da yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı toplam 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli şahıs yakalandı.
- Dün Dün 12:16 İHH Arama Kurtarma ekipleri, 2021'de 1582 gönüllüsüyle faaliyetlerde görev aldı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, geçen yıl 70 ilde 1582 gönüllüsüyle faaliyetlerde bulundu.
- Dün Dün 11:42 Kış aylarında araç akülerine dikkat
Kış aylarının gelmesiyle oldukça etkili olan soğuk hava ve buzlanmanın sürücülere mağduriyet yaşatmaması için araç akülerinin bakım ve kontrollerinin zamanında yapılması ve sürücülerin araçlarına uygun akü taktırmaları gerekiyor.
- Dün Dün 07:14 SAHTE PARA OPERASYONUNDA, BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Isparta'da piyasaya sahte para sürenlerin yakalanması için düzenlenen operasyonda bir işyerinde arama yapan polis, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen 4 kitap, objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
- 01.02.2022 01 Şub 21:53 Bayburt ve Erzincan için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
- 01.02.2022 01 Şub 19:59 Piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı
Isparta'da piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen şüpheli, tutuklandı.
- 01.02.2022 01 Şub 19:56 Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu
Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, yarın 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olurken sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Erzurum, Van gibi iller bulunuyor. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar olması bekleniyor.
- 01.02.2022 01 Şub 17:13 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
- 01.02.2022 01 Şub 16:53 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Isparta Pirimehmet Mahallesi 1728 Sokakta bir apartta yaşayan 41 yaşındaki Yeliz Çakmaklı, 2 gündür işe gitmemesi üzerine iş yerindeki arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Çakmaklı'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
- 01.02.2022 01 Şub 16:49 Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi
Edinilen son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da, piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.
- 01.02.2022 01 Şub 15:02 Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı
Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para sürmek isteyen şahıs tutuklandı.
- 01.02.2022 01 Şub 12:34 Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
- 01.02.2022 01 Şub 12:07 Göller Yöresi'nde son 50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu
TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 1960'lı yıllarda 15-17 bin kilometrekare irili ufaklı sulak alana sahip Göller Yöresi'nde, bugünkü miktarın yaz aylarında 5 bin kilometrekarenin altına düştüğünü söyleyerek, "Son 50 yılda tarımda aşırı su kullanımı,...
- 01.02.2022 01 Şub 11:43 Yangında çöken evin enkazında can veren 2 kardeş toprağa verildi
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yangında çöken ahşap evin enkazı altında kalıp, hayatını kaybeden Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin Kaleli (21) kardeşler, yan yana toprağa verildi.
- 01.02.2022 01 Şub 11:21 Emre Aydın "Bizde Olay Bu"
Emre Aydın önceki akşam eşi Eda Köksal ile Akmerkez'deydi. Alışverişe çıkan çift, ayaküstü soruları yanıtladı. İşte detaylar…
- 01.02.2022 01 Şub 11:09 ÇOCUKLAR POLİSLE KAR TOPU OYNADI
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çocukların kar eğlencesine polisler de kar topu oynayarak eşlik etti.
- 01.02.2022 01 Şub 08:01 İstanbullular dikkat! Şemsiyenizi almadan çıkmayın! 47 şehir için sarı ve turuncu alarm
Kar yağışı bitti denirken bu kez kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur fena bastıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 45 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı iller ve İstanbul için yapılan saatli uyarının detayları...
- 31.01.2022 31 Oca 22:05 Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.
- 31.01.2022 31 Oca 20:13 Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti
Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Isparta'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilediISPARTA – Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
- 31.01.2022 31 Oca 17:31 TARSİM: "Üreticilere 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacak"
TARSİM, etkili olan kar yağışları nedeniyle üreticilere toplam 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacağını duyurdu.
- 31.01.2022 31 Oca 17:10 DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE KARDAN ADAM YAPIP, KAR TOPU OYNADILAR
Isparta'da Eğirdir Gölü'nün donan kısmında yürüyüş yapanlar kar topu oynayıp, hazırladıkları kardan adamla fotoğraf çektirdi.
- 31.01.2022 31 Oca 16:17 8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari, JASAT'tan kaçamadı
Hakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
- 31.01.2022 31 Oca 14:25 Esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi
Esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi Kuaförün yaptığı kardan geline kuşak bile bağladılar Isparta'da uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparken bir esnaf da kardan gelinlik yaptı.
- 31.01.2022 31 Oca 14:07 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından çıkan yangında 19 ve 21 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi. Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri tespit edildi.
- 31.01.2022 31 Oca 13:26 Isparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandı
Isparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandı Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi.
- 31.01.2022 31 Oca 12:47 Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika haber... DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı.
- 31.01.2022 31 Oca 12:37 Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
Sağlık Bakanlığının 15-21 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725,62 oldu.
- 31.01.2022 31 Oca 12:29 Isparta'da kar sebebiyle motosiklet kullanımı yasaklandı
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.
- 31.01.2022 31 Oca 12:22 EVDE SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI SILA'NIN BABASI: EN BÜYÜK KORKUMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Mustafa (46) ve Elif Toptaş (45) çiftinin kızları Sıla'ya (15), 1 yaşında başlayan yürüme güçlüğü sonrası 5 yaşında beyin tümörü teşhisi konuldu.
- 31.01.2022 31 Oca 12:18 Isparta'da aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti
Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
- 31.01.2022 31 Oca 12:13 Son dakika haberleri | Trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün kazadan son anda kurtulması kamerada
Son dakika haberine göre Denizli'de yolcu treninin çarptığı minibüsün sürücüsünün araçtan atlayarak kazadan son anda kurtulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- 31.01.2022 31 Oca 11:09 Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor
Yapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.
- 31.01.2022 31 Oca 10:57 Son dakika haberleri: 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazında can verdi
Son dakika habere göre ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin (21) Kaleli kardeşler, yangında çöken ahşap evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi.
- 31.01.2022 31 Oca 09:38 Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı
Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı Isparta kent merkezinde akşam saatlerinde kuşların havada sürü halinde yaptığı senkronize uçuş görenleri hayran bıraktı.
- 31.01.2022 31 Oca 09:33 AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
Afyonkarahisar'da ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.
- 30.01.2022 30 Oca 16:04 Isparta 32 Spor: 1-2
STAT: Tarsus İlçe StadyumuHAKEMLER: Barkın Kara, Mehmet Kağan Bingül, Tuncay ErcanTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Uygar (Dk. 79 Tufan), Niyazi (Dk. 90+3 Erman), Artun, Hakan, Gökhan (Dk. 61 Cengiz), Azad (Dk. 79 Abdussamed), Eren (Dk.
- 30.01.2022 30 Oca 15:46 Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynandı.
- 30.01.2022 30 Oca 15:31 2022 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
2022 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
- 30.01.2022 30 Oca 15:14 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 Isparta 32 Spor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu.
- 30.01.2022 30 Oca 13:40 Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 4 bin 236 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
- 30.01.2022 30 Oca 09:50 Erzurum'da 2021'de 252 şirket kuruldu
TOBB 2021 yılı birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.
- 30.01.2022 30 Oca 09:50 Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardı
Erzurum'dan Aralık ayında 24, 2021 yılı bütününde ise 303 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.
- 29.01.2022 29 Oca 15:27 Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar
Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içtiler.
- 29.01.2022 29 Oca 10:17 Son dakika: Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor
Gelen son dakika haberine göre Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor Elazığ'da emekli asker Yahya Can'ın 20 yıl içerisinde oluşturduğu antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor.
- 28.01.2022 28 Oca 11:31 Futbol: Haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.
- 28.01.2022 28 Oca 10:07 Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı
Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı.
- 28.01.2022 28 Oca 00:58 Eğirdir Gölü'nde sıfırın altında 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü'nde şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.
- 28.01.2022 28 Oca 00:58 3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti
Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
- 27.01.2022 27 Oca 19:53 Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi
Son dakika haber... Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, içme suyu pompaların donması nedeniyle sıfırın altında 17 derecedeki Eğirdir Gölü'ne dalış yaparak buz kütlelerini temizledi.
- 27.01.2022 27 Oca 18:49 EKSİ 17 DERECEDEKİ GÖLE DALIP, DALGIÇ POMPALARINI TEMİZLEDİLER
ISPARTA Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kente içme suyu sağlayan Eğirdir Gölü buz tutunca dalgıç pompaları temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.
- 27.01.2022 27 Oca 16:35 Son dakika haber! Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar
Son dakika haberi: Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılarISPARTA Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü'nde yaşanan buzlanmadan dolayı şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi...
- 27.01.2022 27 Oca 14:28 Başdeğirmen: "Mesai arkadaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur"
Isparta Belediyesinde çalışan 230 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Kurt arasında imzalandı.
- 27.01.2022 27 Oca 14:26 Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, evlerine misafir olduğu mekatronik bölümünün 3 öğrencisi için menemen pişirdi.
- 27.01.2022 27 Oca 14:26 3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti
3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
- 27.01.2022 27 Oca 13:33 Son dakika! Türkiye'nin 4. büyük gölü Eğirdir buz tuttu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu.
- 27.01.2022 27 Oca 12:31 Türk akademisyen, kansorejen radon gazının seviyesini ölçen cihaz geliştirdi
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Serkan Ceylan, CR-39 katı hal nükleer iz dedektörü ile pasif yöntemle ortamın radon gazı seviyesini ölçebilen yeni bir cihaz geliştirdi.
- 26.01.2022 26 Oca 16:41 BAKA, bu yıl için 2 milyon liralık destek çağrısında bulundu
Antalya, Burdur ve Isparta'nın kalkınmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bu yıl teknik destek programından faydalanmak isteyen yatırımcılar için 2 milyon liralık bütçe ayırdı.
- 26.01.2022 26 Oca 13:28 Isparta'da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı
Isparta'da uyuşturucuya yönelik yapılan toplam 24 operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 39 kişi yakalandı.
- 26.01.2022 26 Oca 12:36 Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Isparta'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
- 26.01.2022 26 Oca 10:59 Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Balıkesir'de Şakir Kesici, konuşmak için evine çağırdığı 25 yaşındaki arkadaşı Emin Çizgici'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçarken yakalanan Kesici'nin 5 yıl önceki kavganın intikamını aldığı öne sürüldü.
- 26.01.2022 26 Oca 10:04 Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Konya'da kara yollarında etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
- 25.01.2022 25 Oca 23:11 Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor.
- 25.01.2022 25 Oca 17:48 Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetimi Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i Ankara'da Büyükelçilik makamında ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi alıp "Kardeş ülke Kazakistan'ın her daim yanındayız" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 25.01.2022 25 Oca 17:10 Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsüyle seyyar olarak çaycılık yapan bir esnaf, soğuk ve yağışlı havalarda yola çıkan sürücü ve araç içerisindeki yolcuların içini ücretsiz olarak servis ettiği sıcak çay ikramlarıyla ısıtıyor.
- 25.01.2022 25 Oca 16:18 Isparta'da HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ timi soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
- 25.01.2022 25 Oca 14:49 Konyalı esnaf yolda kalanların içini ücretsiz çayla ısıtıyor
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki esnaf, soğuk ve yağışlı havada yolda kalan sürücülerin içini ikram ettiği sıcak çayla ısıtıyor.
- 25.01.2022 25 Oca 14:16 KEMANCIYI 5 YIL ÖNCE DÖVÜLDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
BALIKESİR'de, kemancı Emin Çizkici'yi (25) bıçaklayarak öldüren Şakir Kesici (25), Denizli'de yakalandı.
- 25.01.2022 25 Oca 13:40 Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı
Isparta Belediyesine bağlı temizlik görevlileri kent merkezinde kar temizliği yaparken sokak köpeği işçilere eşlik etti.
- 25.01.2022 25 Oca 13:15 KONYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
KONYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
- 25.01.2022 25 Oca 13:04 Burdur'da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldı
Burdur'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü yolu araç girişine kapatıldı.
- 25.01.2022 25 Oca 11:38 Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı
- Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı 112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi.
- 24.01.2022 24 Oca 23:55 Son dakika haberleri... Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)
Son dakika gündem haberine göre NOT: Kaynağından alınan bilgiye göre ölen kişinin soyadı 'Çizgici' (Emin Cizgici) olarak düzeltildi.
- 24.01.2022 24 Oca 21:58 APARTMAN ÖNÜNDE UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde Emin Çizkici (25), aralarında husumet bulunan oturduğu apartman önünde Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
- 24.01.2022 24 Oca 21:46 Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyor
Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyorBURDUR DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri kış ortası su kuşu sayımlarına başladı.
- 24.01.2022 24 Oca 20:34 HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı
- HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı ISPARTA(İHA)Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına kanat germeye devam ediyor.
- 24.01.2022 24 Oca 20:25 Isparta'da dolandırıcılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Isparta'da kendilerini kombi ustası olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 24.01.2022 24 Oca 20:25 Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Balıkesir'de eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Denizli'de yakalandı.
- 24.01.2022 24 Oca 20:17 Yaban hayatı zenginliği fotokapanda
Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı çeşitliliği görüntülendi.
- 24.01.2022 24 Oca 15:54 KGM: "Kayseri-Malatya yolu ulaşıma açılmıştır
Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bulunan karayollarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Kayseri-Malatya yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.
- 24.01.2022 24 Oca 15:38 Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi
Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdiISPARTA Isparta'da bir kişi kombi bakımı yaptırmak isterken internet ortamından kombi bakımı için bulduğu kişiler tarafından dolandırıldı.
- 24.01.2022 24 Oca 15:23 Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 24.01.2022 24 Oca 15:22 Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor
Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MEM), önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.
- 24.01.2022 24 Oca 15:15 Yörük Türkmenleri, "Yörük Türkmen Çalıştayı"nda buluştu
Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Havvali Özdemir Şahin, 1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı.
- 24.01.2022 24 Oca 13:21 Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarlarla Mücadele ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.
- 24.01.2022 24 Oca 13:19 ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI
KONYA'da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu yeniden açıldı.
- 24.01.2022 24 Oca 13:14 Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldı
Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldıANTALYA Yurt genelinde etkili olan soğuk ve dondurucu hava örtü altı üretimin üssü Antalya'da sebze meyve toptancı halini de vurdu.
- 24.01.2022 24 Oca 12:41 İstanbul'da koronavirüs vakaları 100 binde 1500'ü aştı
Sağlık Bakanlığının 8-14 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.
- 24.01.2022 24 Oca 12:32 ALANYA ESKİ LİMAN RIHTIMLARI S.O.S VERİYOR
ANTALYA Denizleşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası dalgalanma ve deniz suyu sıcaklığı nedeniyle Alanya eski rıhtımında göçmeler yaşandığını açıkladı.
- 24.01.2022 24 Oca 11:56 KGM, güncel yol durumunu paylaştı
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), birçok kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.
- 24.01.2022 24 Oca 11:19 Trakya'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugüne kadar varlığı bilimsel olarak kanıtlanamayan kızıl geyiğin fotokapanla görüntülenmesi, bilim dünyasını heyecanlandırdı.
- 24.01.2022 24 Oca 07:51 Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı
Son dakika! Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.