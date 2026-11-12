Yalvaç'ta yaban domuzu yüzünden şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalvaç'ta yaban domuzu yüzünden şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı

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Yalvaç\'ta yaban domuzu yüzünden şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dün akşam bir otomobil, yola fırlayan yaban domuzuna çarpmamak için yapılan manevra sonrası kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yara almazken araçtaki yolcu yaralandı ve Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yola fırlayan yaban domuzuna çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y.K. idaresindeki 42 AUR 468 plakalı Opel marka araç, Aşağı Kaşıkara köyü Kırk mevkiinde aniden yola fırlayan yaban domuzuna çarpmamak için sürücüsü manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak şarampoldeki köy tabelasına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Yaralı yolcu ambulans ile Yalvaç devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, Jandarma ekipleri kaza yerinde yol güvenliği alarak kontrollü geçiş sağladı.

Kaza yapan otomobil kurtarıcı yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yalvaç'ta yaban domuzu yüzünden şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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