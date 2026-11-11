Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hindistan'da toplu nikah töreni için para ödeyip fotoğraflardan gelin seçen 42 damat, düğün günü büyük bir dolandırıcılıkla karşılaştı. Aileleriyle birlikte tören alanına gelen damatlar, saatlerce beklemelerine rağmen tek bir gelinin bile gelmemesi üzerine polise başvurdu. Gelin fotoğraflarının internetten çalındığı ortaya çıkarken, 1 milyon rupiyi aşan vurgunla ilgili karı koca gözaltına alındı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Dewas kentine farklı şehirlerden gelen onlarca erkek, hayatlarının en önemli günlerinden birini yaşamayı beklerken büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bazıları geleneksel damatlıklarını giyip yanlarına ailelerini ve akrabalarını alırken bazıları da kendilerine söylenen düğün hazırlıklarının tamamlanmasını bekledi.

FOTOĞRAFLARDAN GELİN SEÇTİLER

The Indian Express'in haberine göre dolandırıcılar, evlenmek isteyen erkeklere Indore kentindeki bir yetimhanede kalan kadınlarla toplu nikah töreni düzenleneceğini söyledi. Evlilik vaadine inanan erkeklere, cep telefonları üzerinden evlenecekleri öne sürülen kadınların fotoğrafları gönderildi. Bazı aileler bu fotoğraflara bakarak gelin seçerken organizatörler düğünün Dewas kentinde yapılacağını bildirdi. Damat adaylarından organizasyon için 10 bin ila 25 bin rupi arasında değişen ücretler toplandı. Ailelere düğün töreninin, kıyafetlerin ve diğer hazırlıkların organizatörler tarafından karşılanacağı söylendi.

SAATLERCE BEKLEDİLER, TEK BİR GELİN BİLE GELMEDİ

Ancak düğün için Dewas kentindeki Radhaganj bölgesinde bulunan alana gelen 42 damat ve yakınları, kendilerini bekleyen manzara karşısında şaşkına döndü. Ortada ne gelinler ne de kendilerine vaat edilen düğün hazırlıkları vardı. Ailelerin sorularını yanıtlayan organizatörler, gelinlerin Indore kentinden yola çıktığını ve kısa süre içinde geleceklerini söyledi. Ancak saatler geçmesine rağmen hiçbir gelin ortaya çıkmadı. Sabah saatlerinden geceye kadar bekleyen damatlar, organizatörlere ulaşmakta da güçlük çekmeye başladı.

GELİNLERİN FOTOĞRAFLARI İNTERNETTEN ÇALINMIŞ

Durumdan şüphelenen ailelerin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, damat adaylarına gösterilen kadın fotoğraflarının internetten ve çeşitli paylaşım platformlarından alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, fotoğraflardaki kadınları yetimhanede kalan ve evlenmek isteyen kişiler olarak tanıttığı belirlendi. Dolandırıcıların bu yöntemle onlarca aileden toplam 1 milyon rupiyi aşan para topladığı değerlendirildi.

"BÜTÜN HAZIRLIKLARIN YAPILACAĞINI SÖYLEDİLER"

Mağdurlardan Ashok, organizatörlerin kendilerine düğün kıyafetlerini getirmemelerini söylediğini anlattı. Düğünle ilgili bütün hazırlıkların alanda yapılacağının belirtildiğini söyleyen Ashok, geleneksel evlilik törenlerinde uygulanan kına ve zerdeçal ritüellerini bile önceden gerçekleştirmemelerinin istendiğini ifade etti. Bhopal kentinden ailesiyle gelen Om Prakash ise kendilerine gönderilen fotoğraflardan gelin seçtiklerini söyledi. Bir başka damadın kız kardeşi Rajkumari de organizatörlerin sürekli gelinlerin yolda olduğunu söylediğini ancak gece yarısına kadar kimsenin gelmediğini anlattı. Bazı ailelerin düğüne katılmak için araç kiraladığını, yakınlarını davet ettiğini ve ciddi masraflar yaptığını belirtti.

KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Şikayetlerin ardından harekete geçen polis, organizasyonu düzenlediği öne sürülen Mukesh Bairagi ve eşi Sunita Bairagi'yi yakaladı. Olayla bağlantılı dört kişi hakkında işlem başlatılırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, dolandırıcılıkta adı kullanılan yetimhaneyle ilgili iddiaları da araştırmaya aldı. Olayın ardından 42 damat ve aileleri, evlilik hazırlıkları için harcadıkları paranın yanı sıra yaşadıkları mağduriyetle de karşı karşıya kaldı.

DolandırıcılıkHindistanEvlilikGüncelTörenYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Melih Gökçek’in acı günü Melih Gökçek'in acı günü
Genç doktordan acı haber Ölümüyle ilgili inceleme başladı Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Evin temelini kazarken servet buldu Evin temelini kazarken servet buldu
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 23:29:49. #7.12#
SON DAKİKA: Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android