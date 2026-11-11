Bakan Göktaş\'ın erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığı iddiası komisyonda tartışıldı

Haber: Mehmet OFLAZ - Berfin BAYIR

(TBMM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 1990'lı yıllarda erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığını öne sürmesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmaya neden oldu. Muhalefet milletvekillerinin tepki gösterdiği iddiasını yineleyen Göktaş, "Ameliyatlar yapıldı" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı.

Aile Bakanı, bütçe görüşmeleri boyunca milletvekilleri tarafından yapılan değerlendirme ve öneriler için teşekkür etti. Özdemir Göktaş, milletvekillerinin kendisine her zaman ulaşabileceğini vurgulayarak, "Sebebi ise siz, biz değil. Kadın ve çocuk meselesi gerçekten büyük bir hassasiyet gerektiren bir gruptur. Kadın-çocuk meselesi, siyaset üstü el alması gereken bir gruptur. Burada bir kadın canı yandığında, bir çocuğun canı yandığında emin olun ki bütün Türkiye'nin canı, bağrı yanıyor. Burada tabii sadece medyaya düşenlerle değil, görmediğimiz, sizin duymadığınız ama bizim bizzat müdahil olduğumuz dosyalar var" diye konuştu.

Aile Bakanı, Türkiye genelindeki 442 avukatla tüm davalara büyük bir özveriyle müdahil olduklarını ve mağdurların haklarını savunduklarını ifade etti.

"KÖKLÜ REFORMLAR HAYATA GEÇİRDİK"

Sosyal yardımların vatandaşları yoksullaştırdığı ve yardımlara bağımlı hale getirdiği yönündeki eleştirileri reddeden Özdemir Göktaş, 2002 yılında 4 kalem olan sosyal yardım programlarının bugün 58 kaleme çıkarıldığını, sosyal yardımlardan yararlananların yüzde 83'ünün çalışamayacak durumda olduğunu söyledi.

"2002 yılında bir engellilik kanunu dahi yoktu. Kadına yönelik şiddetten bahsedilmiyordu bile. Burada hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturulmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Büyük bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan köklü reformlar hayata geçirdik" diyen Özdemir Göktaş, daha yapılması gereken pek çok şey bulunduğunu da ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal politikaları kalkınma ve refahın merkezine yerleştirdiklerini belirterek, "Bu anlayışla sosyal desteği bazı vekillerin itham ettiği gibi bir lütuf değil, vatandaşımızın en temel hakkı olarak görüyoruz" dedi.

"BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM SİSTEMİ, DÜNYA BANKASI TARAFINDAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ"

Bakanlığın sosyal yardım sistemini savunan Bakan Özdemir Göktaş, Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi'nin Dünya Bankası tarafından örnek gösterildiğini ve 29 ülkede uygulandığını kaydetti.

Aile Bakanı, eşini kaybetmiş ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara yönelik destekler kapsamında, 2026 yılının ilk dokuz ayında 60 bin 725 kadına 763,5 milyon lira kaynak aktarıldığını savunarak, "Bakın, eskiden bu kadınlar görünmüyordu. Yoktu, yoktu. Sistemde dahi yoktu. Hiçbir güvencesi altında olmayan bir kadına hiçbir destek sağlamıyorduk. Yok sayıyorduk. Bugün bu destekler veriliyor" dedi.

Özdemir Göktaş, sosyal riskleri önceden tespit etmek amacıyla 35 sosyal risk haritası ve 648 gösterge üzerinden izleme yaptıklarını, 17 bin personelin sahada hane ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

"HER İKİ FON İÇİN KAYNAKLARIN ÖZEL FONLARA DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynaklarının yönetimine ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Özdemir Göktaş, sosyal yardımlaşma fonunda kullanılmayan kaynakların her akşam Merkez Bankası hesabına aktarıldığını, Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynak yönetiminin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uhdesinde olduğunu söyledi. Aile Bakanı, "Özetle, her iki fon için kaynakların özel fonlara değerlendirilmesi söz konusu değildir" dedi

"1990'LI YILLARDA AMELİYATLAR YAPILDI"

Konuşmasında nüfus politikalarına da değinen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin hızla yaşlandığını ve doğurganlık oranlarındaki düşüşün önemli bir sorun haline geldiğini savundu.

Görüşmeler sırasında Göktaş'ın 1990'lı yıllarda kısırlaştırma uygulamalarına ilişkin sözleri de komisyonda tartışmaya neden oldu. Özdemir Göktaş, "Bakın, erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede. Normal mi? 90'lı yıllarda. Size manşetlerden gösterebilirim. Bu bir gerçek. Bakın, utanç duymamız gereken bir durum. Utanç verici... 1990'lı yıllardan bahsediyorum. Ben size gazete manşetlerinden bahsedeyim. Ben size burada gazete manşetlerinden yürütülen politikaları detaylıca anlatabilirim. Sistematik değil, SGK destekli yapıldı bunlar" dedi.

Muhalefet milletvekilleri, Göktaş'ın "sistematik kısırlaştırma yapıldı" ifadesine tepki göstererek, "Ne yani bu ülkede sistematik kısırlaştırma operasyonu mu oldu" diye sordu. Tepkiler üzerine Bakan Özdemir Göktaş, "Bakın, yapıldı dedim. Böyle bir politika uygulandı. Bunu söylemek ayıp mı? Bunun neresi yanlış? Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim. Şimdi, yapılmadı demek de neden biliyor musunuz? 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ameliyatlar yapıldı" yanıtını verdi.

Sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerine tepki göstererek, "Değerli milletvekilleri, bu milletvekillerinin bir de akademisyenleri var mı acaba? Lütfen araştırsınlar konuyu. Biz burada o zaman sonlandıralım. Zaten kimsenin dinlemeye ihtiyacı yok. Kimse bir şey dinlemek istemiyor" dedi.

"271 BİN 338 GENÇ DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI"

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarını sürdüren Özdemir Göktaş, fon kapsamında bugüne kadar 271 bin 338 gencin destek almaya hak kazandığını, 24 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. Göktaş, şöyle konuştu:

"18-29 yaş arasındaki gençlerimizin, yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanındayız, eğitimlerimizle yanındayız. Bununla beraber onlara evlilik kredisi veriyoruz. İki yıl geri ödemesiz, dört yıllık bir faizsiz kredi uyguluyoruz. Çocuk sahibi olana 12 ay boyunca o krediyi hibe ediyoruz. İkiz çocuk sahibi olanlara hibeyi tamamen hibe yapıyoruz ve bu kapsamda da bugüne kadar 271 bin 338 gencimiz bu desteği almaya hak kazandı.

Bu sabah Sema Silkin Vekilimiz 6 bin çiftten bahsetti. Bu rakamın gerçeği yansıtmadığını tekrar söylemek istiyorum. Bu kapsamda 24 milyar liranın da üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Evlendirdiğimiz çiftlere sosyal konutlarda özel kontenjan ayırıyoruz, İŞKUR desteğinde öncelik tanıyoruz. Diğer yandan sosyal konut projelerinde tekrar destekliyoruz. Görüldüğü gibi burada sadece bir kredi uygulamasından önce, çok daha kapsamlı bir aile politikası var. Her adımı gençlerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz."

"BU YIL 691 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM HİZMETİNİ DEVREYE ALDIK"

Kreşler ve erken çocukluk dönemi bakım hizmetlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Özdemir Göktaş, kreşlerin yaygınlaştırılmasının önemine işaret ederek, "Kreş ve gündüz bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak gerçekten benim çok önemsediğim bir politika. Son üç yıldır bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Büyük bir kreş seferberliği başlattık. İlk defa bütçemizde kreş desteği aldık. Bu da Bakanlığımız adına önemli bir kazanım. Bununla beraber hem özel kurumlarda hem devletin bütün kurumlarında kreş seferberliği başlattık" diye konuştu.

Yeni yönetmelikle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde dahi 7 gün 24 saat hizmet verebilecek kreş modelini hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, kreşlerin işleyişi, çalışanların ve çocukların güvenliği, hizmet verecek personelin nitelikleri ve denetim mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerin tamamlandığını ifade etti. Göktaş, "Bunların çerçevesi yoktu. Bunları da artık bu süreçte tamamladık. Diğer yandan bütün Türkiye'de, bakın, sadece bu sene 691 kreş ve gündüz bakım hizmetini Bakanlık olarak devreye aldık. Kendi Bakanlığımızda 50 tane kurumsal personelimize yönelik kreş açma hedefimiz var. Şu ana kadar açılış çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kamu kurumlarında kreş açılmasına yönelik düzenlemeler hakkında da bilgi veren Göktaş, 30 personelin yazılı talepte bulunması halinde kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorunlu hale getirdiklerini, düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girdiğini söyledi. Göktaş, "Bununla beraber bütün yeni konut projelerinde, gerek özel gerek kamu, 150 kapasiteli konut projelerinde gündüz bakım evi açılmasını zorunlu hale getirdik. Onu da biz yaptık. Kamu kurumlarımızı kreş harcamalarını tasarruf tedbirlerinden çıkardık. Böylece yeni yaşam alanlarını planlarken çocuk bakım ihtiyaçlarının da gözetilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

"17 KREŞİN RUHSATINI VERDİK"

Belediyelerin kreşlerine ilişkin ruhsatlandırma ve hizmet standartları konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Göktaş, tüm belediyelere ayrım yapılmaksızın rehberlik sağlandığını söyledi. Belediyelere kreşlerini yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri için altı ay süre tanındığını belirten Göktaş, belediyelerin şubat ayına kadar ruhsatlandırma ve rehberlik için Bakanlığa başvurabileceğini kaydetti.

Özdemir Göktaş, bugüne kadar farklı siyasi partilerden 345 belediyenin kreşleri için başvuru aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gereken yönlendirmeleri yaptık, evrakları talep ediyoruz. 800 kreşten bahsetti Sayın Vekilimiz, geriye kalan 455 kreşin de başvurusunu bekliyoruz. Şu ana kadar bunlardan 17'sinin süreçleri tamamlandı ve ruhsatlarını verdik. Bakın, çocukların güvenliğinden bahsediyoruz. Kreşlerde 0-3 yaş dahil çocukları emanet ediyoruz. Eğer orada bir ruhsat problemi varsa, bir yangın problemi varsa, nitelikli eğitmen yoksa, sabıkalı çalışan varsa bunun sorumluluğunu kim verecek? Bunun hesabını kim verecek?"

Ruhsat verilen 17 kreşten yalnızca ikisinin Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere ait olduğunu belirten Göktaş, "Geri kalan 15'i sizin bahsettiğiniz belediyeler. Dolayısıyla burada bir kreş kapatma algısı oluşturulmak isteniyorsa yanlış yerdesiniz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Buradan umduğumuz siyasi rantı ben size vermeyeceğim" dedi.

Göktaş, kreşlerde çocukların güvenliği ve hizmet kalitesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak "Biz vatandaşımıza ulaşan hizmetin kalitesine kadar güvenliğine de bakarız. Biz güvenliğine de bakarız. Bu süreci samimiyetle yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekillerine seslenen Göktaş, "Size tavsiyem, çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurumların güvenliğini, niteliğini, denetimini ve hesap verebilirliğini lütfen sağlayın. Çünkü çocuklarımız hepimizin çocuklarıdır, onlar bizlere emanettir. Biz de çocuklarımızın güvenliğini sağlamakla mükellefiz. Bunu siz de yapın" diye konuştu.

"AMACIMIZ NİTELİKLİ SOSYAL HİZMET SUNMAK"

Özdemir Göktaş, konuşmasının sonunda Bakanlığın sorumluluk alanının genişliğine dikkati çekerek "Hepimizin amacı bir, hepimizin amacı bu ülkenin her bir vatandaşını güçlendirmek, korumak ve daha iyi şartlara taşımaktır. Bizim amacımız her bir vatandaşımıza gerçekten nitelikli sosyal hizmet sunmaktır. Vefa, her vatandaşımızın istediği desteğe anında ulaşabilmesidir. Kadınlarımızın güvenle yaşamlarını sürmesidir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesidir. Çocuklarımıza daha güvenli ortamlar sağlamaktır. Bununla beraber hizmet kalitemizi ve hesap verebilirliği artırmaktır" dedi.

Dijital dönüşüm ve veriye dayalı politikaları güçlendirdiklerini belirten Göktaş, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla sosyal hizmetleri daha kapsamlı hale getireceklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları oylanarak kabul edildi.