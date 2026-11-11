Bakan Göktaş'ın erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığı iddiası komisyonda tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Göktaş'ın erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığı iddiası komisyonda tartışıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş\'ın erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığı iddiası komisyonda tartışıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1990'lı yıllarda erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığını öne sürdü; bu sözler muhalefetin tepkisiyle karşılandı. Göktaş, tepkiler üzerine iddiasını yineleyerek 'Ameliyatlar yapıldı' dedi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Berfin BAYIR

(TBMM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 1990'lı yıllarda erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığını öne sürmesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmaya neden oldu. Muhalefet milletvekillerinin tepki gösterdiği iddiasını yineleyen Göktaş, "Ameliyatlar yapıldı" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı.

Aile Bakanı, bütçe görüşmeleri boyunca milletvekilleri tarafından yapılan değerlendirme ve öneriler için teşekkür etti. Özdemir Göktaş, milletvekillerinin kendisine her zaman ulaşabileceğini vurgulayarak, "Sebebi ise siz, biz değil. Kadın ve çocuk meselesi gerçekten büyük bir hassasiyet gerektiren bir gruptur. Kadın-çocuk meselesi, siyaset üstü el alması gereken bir gruptur. Burada bir kadın canı yandığında, bir çocuğun canı yandığında emin olun ki bütün Türkiye'nin canı, bağrı yanıyor. Burada tabii sadece medyaya düşenlerle değil, görmediğimiz, sizin duymadığınız ama bizim bizzat müdahil olduğumuz dosyalar var" diye konuştu.

Aile Bakanı, Türkiye genelindeki 442 avukatla tüm davalara büyük bir özveriyle müdahil olduklarını ve mağdurların haklarını savunduklarını ifade etti.

"KÖKLÜ REFORMLAR HAYATA GEÇİRDİK"

Sosyal yardımların vatandaşları yoksullaştırdığı ve yardımlara bağımlı hale getirdiği yönündeki eleştirileri reddeden Özdemir Göktaş, 2002 yılında 4 kalem olan sosyal yardım programlarının bugün 58 kaleme çıkarıldığını, sosyal yardımlardan yararlananların yüzde 83'ünün çalışamayacak durumda olduğunu söyledi.

"2002 yılında bir engellilik kanunu dahi yoktu. Kadına yönelik şiddetten bahsedilmiyordu bile. Burada hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturulmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Büyük bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan köklü reformlar hayata geçirdik" diyen Özdemir Göktaş, daha yapılması gereken pek çok şey bulunduğunu da ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal politikaları kalkınma ve refahın merkezine yerleştirdiklerini belirterek, "Bu anlayışla sosyal desteği bazı vekillerin itham ettiği gibi bir lütuf değil, vatandaşımızın en temel hakkı olarak görüyoruz" dedi.

"BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM SİSTEMİ, DÜNYA BANKASI TARAFINDAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ"

Bakanlığın sosyal yardım sistemini savunan Bakan Özdemir Göktaş, Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi'nin Dünya Bankası tarafından örnek gösterildiğini ve 29 ülkede uygulandığını kaydetti.

Aile Bakanı, eşini kaybetmiş ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara yönelik destekler kapsamında, 2026 yılının ilk dokuz ayında 60 bin 725 kadına 763,5 milyon lira kaynak aktarıldığını savunarak, "Bakın, eskiden bu kadınlar görünmüyordu. Yoktu, yoktu. Sistemde dahi yoktu. Hiçbir güvencesi altında olmayan bir kadına hiçbir destek sağlamıyorduk. Yok sayıyorduk. Bugün bu destekler veriliyor" dedi.

Özdemir Göktaş, sosyal riskleri önceden tespit etmek amacıyla 35 sosyal risk haritası ve 648 gösterge üzerinden izleme yaptıklarını, 17 bin personelin sahada hane ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

"HER İKİ FON İÇİN KAYNAKLARIN ÖZEL FONLARA DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynaklarının yönetimine ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Özdemir Göktaş, sosyal yardımlaşma fonunda kullanılmayan kaynakların her akşam Merkez Bankası hesabına aktarıldığını, Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynak yönetiminin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uhdesinde olduğunu söyledi. Aile Bakanı, "Özetle, her iki fon için kaynakların özel fonlara değerlendirilmesi söz konusu değildir" dedi

"1990'LI YILLARDA AMELİYATLAR YAPILDI"

Konuşmasında nüfus politikalarına da değinen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin hızla yaşlandığını ve doğurganlık oranlarındaki düşüşün önemli bir sorun haline geldiğini savundu.

Görüşmeler sırasında Göktaş'ın 1990'lı yıllarda kısırlaştırma uygulamalarına ilişkin sözleri de komisyonda tartışmaya neden oldu. Özdemir Göktaş, "Bakın, erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede. Normal mi? 90'lı yıllarda. Size manşetlerden gösterebilirim. Bu bir gerçek. Bakın, utanç duymamız gereken bir durum. Utanç verici... 1990'lı yıllardan bahsediyorum. Ben size gazete manşetlerinden bahsedeyim. Ben size burada gazete manşetlerinden yürütülen politikaları detaylıca anlatabilirim. Sistematik değil, SGK destekli yapıldı bunlar" dedi.

Muhalefet milletvekilleri, Göktaş'ın "sistematik kısırlaştırma yapıldı" ifadesine tepki göstererek, "Ne yani bu ülkede sistematik kısırlaştırma operasyonu mu oldu" diye sordu. Tepkiler üzerine Bakan Özdemir Göktaş, "Bakın, yapıldı dedim. Böyle bir politika uygulandı. Bunu söylemek ayıp mı? Bunun neresi yanlış? Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim. Şimdi, yapılmadı demek de neden biliyor musunuz? 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ameliyatlar yapıldı" yanıtını verdi.

Sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerine tepki göstererek, "Değerli milletvekilleri, bu milletvekillerinin bir de akademisyenleri var mı acaba? Lütfen araştırsınlar konuyu. Biz burada o zaman sonlandıralım. Zaten kimsenin dinlemeye ihtiyacı yok. Kimse bir şey dinlemek istemiyor" dedi.

"271 BİN 338 GENÇ DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI"

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarını sürdüren Özdemir Göktaş, fon kapsamında bugüne kadar 271 bin 338 gencin destek almaya hak kazandığını, 24 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. Göktaş, şöyle konuştu:

"18-29 yaş arasındaki gençlerimizin, yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanındayız, eğitimlerimizle yanındayız. Bununla beraber onlara evlilik kredisi veriyoruz. İki yıl geri ödemesiz, dört yıllık bir faizsiz kredi uyguluyoruz. Çocuk sahibi olana 12 ay boyunca o krediyi hibe ediyoruz. İkiz çocuk sahibi olanlara hibeyi tamamen hibe yapıyoruz ve bu kapsamda da bugüne kadar 271 bin 338 gencimiz bu desteği almaya hak kazandı.

Bu sabah Sema Silkin Vekilimiz 6 bin çiftten bahsetti. Bu rakamın gerçeği yansıtmadığını tekrar söylemek istiyorum. Bu kapsamda 24 milyar liranın da üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Evlendirdiğimiz çiftlere sosyal konutlarda özel kontenjan ayırıyoruz, İŞKUR desteğinde öncelik tanıyoruz. Diğer yandan sosyal konut projelerinde tekrar destekliyoruz. Görüldüğü gibi burada sadece bir kredi uygulamasından önce, çok daha kapsamlı bir aile politikası var. Her adımı gençlerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz."

"BU YIL 691 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM HİZMETİNİ DEVREYE ALDIK"

Kreşler ve erken çocukluk dönemi bakım hizmetlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Özdemir Göktaş, kreşlerin yaygınlaştırılmasının önemine işaret ederek, "Kreş ve gündüz bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak gerçekten benim çok önemsediğim bir politika. Son üç yıldır bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Büyük bir kreş seferberliği başlattık. İlk defa bütçemizde kreş desteği aldık. Bu da Bakanlığımız adına önemli bir kazanım. Bununla beraber hem özel kurumlarda hem devletin bütün kurumlarında kreş seferberliği başlattık" diye konuştu.

Yeni yönetmelikle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde dahi 7 gün 24 saat hizmet verebilecek kreş modelini hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, kreşlerin işleyişi, çalışanların ve çocukların güvenliği, hizmet verecek personelin nitelikleri ve denetim mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerin tamamlandığını ifade etti. Göktaş, "Bunların çerçevesi yoktu. Bunları da artık bu süreçte tamamladık. Diğer yandan bütün Türkiye'de, bakın, sadece bu sene 691 kreş ve gündüz bakım hizmetini Bakanlık olarak devreye aldık. Kendi Bakanlığımızda 50 tane kurumsal personelimize yönelik kreş açma hedefimiz var. Şu ana kadar açılış çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kamu kurumlarında kreş açılmasına yönelik düzenlemeler hakkında da bilgi veren Göktaş, 30 personelin yazılı talepte bulunması halinde kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorunlu hale getirdiklerini, düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girdiğini söyledi. Göktaş, "Bununla beraber bütün yeni konut projelerinde, gerek özel gerek kamu, 150 kapasiteli konut projelerinde gündüz bakım evi açılmasını zorunlu hale getirdik. Onu da biz yaptık. Kamu kurumlarımızı kreş harcamalarını tasarruf tedbirlerinden çıkardık. Böylece yeni yaşam alanlarını planlarken çocuk bakım ihtiyaçlarının da gözetilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

"17 KREŞİN RUHSATINI VERDİK"

Belediyelerin kreşlerine ilişkin ruhsatlandırma ve hizmet standartları konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Göktaş, tüm belediyelere ayrım yapılmaksızın rehberlik sağlandığını söyledi. Belediyelere kreşlerini yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri için altı ay süre tanındığını belirten Göktaş, belediyelerin şubat ayına kadar ruhsatlandırma ve rehberlik için Bakanlığa başvurabileceğini kaydetti.

Özdemir Göktaş, bugüne kadar farklı siyasi partilerden 345 belediyenin kreşleri için başvuru aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gereken yönlendirmeleri yaptık, evrakları talep ediyoruz. 800 kreşten bahsetti Sayın Vekilimiz, geriye kalan 455 kreşin de başvurusunu bekliyoruz. Şu ana kadar bunlardan 17'sinin süreçleri tamamlandı ve ruhsatlarını verdik. Bakın, çocukların güvenliğinden bahsediyoruz. Kreşlerde 0-3 yaş dahil çocukları emanet ediyoruz. Eğer orada bir ruhsat problemi varsa, bir yangın problemi varsa, nitelikli eğitmen yoksa, sabıkalı çalışan varsa bunun sorumluluğunu kim verecek? Bunun hesabını kim verecek?"

Ruhsat verilen 17 kreşten yalnızca ikisinin Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere ait olduğunu belirten Göktaş, "Geri kalan 15'i sizin bahsettiğiniz belediyeler. Dolayısıyla burada bir kreş kapatma algısı oluşturulmak isteniyorsa yanlış yerdesiniz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Buradan umduğumuz siyasi rantı ben size vermeyeceğim" dedi.

Göktaş, kreşlerde çocukların güvenliği ve hizmet kalitesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak "Biz vatandaşımıza ulaşan hizmetin kalitesine kadar güvenliğine de bakarız. Biz güvenliğine de bakarız. Bu süreci samimiyetle yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekillerine seslenen Göktaş, "Size tavsiyem, çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurumların güvenliğini, niteliğini, denetimini ve hesap verebilirliğini lütfen sağlayın. Çünkü çocuklarımız hepimizin çocuklarıdır, onlar bizlere emanettir. Biz de çocuklarımızın güvenliğini sağlamakla mükellefiz. Bunu siz de yapın" diye konuştu.

"AMACIMIZ NİTELİKLİ SOSYAL HİZMET SUNMAK"

Özdemir Göktaş, konuşmasının sonunda Bakanlığın sorumluluk alanının genişliğine dikkati çekerek "Hepimizin amacı bir, hepimizin amacı bu ülkenin her bir vatandaşını güçlendirmek, korumak ve daha iyi şartlara taşımaktır. Bizim amacımız her bir vatandaşımıza gerçekten nitelikli sosyal hizmet sunmaktır. Vefa, her vatandaşımızın istediği desteğe anında ulaşabilmesidir. Kadınlarımızın güvenle yaşamlarını sürmesidir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesidir. Çocuklarımıza daha güvenli ortamlar sağlamaktır. Bununla beraber hizmet kalitemizi ve hesap verebilirliği artırmaktır" dedi.

Dijital dönüşüm ve veriye dayalı politikaları güçlendirdiklerini belirten Göktaş, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla sosyal hizmetleri daha kapsamlı hale getireceklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları oylanarak kabul edildi.

Kaynak: ANKA
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuSosyal Güvenlik KurumuMahinur Özdemir GöktaşZehra Zümrüt SelçukPolitikaEkonomiSözlerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
Melih Gökçek’in acı günü Melih Gökçek'in acı günü
Genç doktordan acı haber Ölümüyle ilgili inceleme başladı Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı
Sadece 1 dakika oynadı Galatasaray’da ayrılık kapıda Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Evin temelini kazarken servet buldu Evin temelini kazarken servet buldu
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Galatasaray’da Osimhen krizi Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü
Real Madrid’den Arda Güler için çılgın plan 800 milyon euroluk hamle Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle
Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti
9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti Yıllar sonra havalimanının sesi oldu 9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti! Yıllar sonra havalimanının sesi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:35
Tümer Metin’den İrfan Can Kahveci’ye olay sözler: G**ü yemedi
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:26
Türkiye maçı öncesi Fransa’da Mbappe şoku
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:51
Ne yılan ne de akrep İşte dünyanın en zehirli canlısı
Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı
15:32
Belçika’da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku Resmen açıklandı
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“
Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:14
Arda Güler’in bu fotoğrafı gerçek mi Soyunma odasında ilginç an
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an
11:53
Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
10:44
İran, Arjantin ordusunu terör örgütü ilan etti
İran, Arjantin ordusunu terör örgütü ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 22:45:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'ın erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığı iddiası komisyonda tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android