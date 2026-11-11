Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır - Son Dakika
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Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır

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Savcı Sayan\'dan Kavcıoğlu\'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
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Fon soruşturmasına ilişkin iddialar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini duyuran BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na, AK Partili Savcı Sayan'dan sert tepki geldi. Sayan, "Sayın Şahap Kavcıoğlu, 'İstifa ettim' diyor. Hayır, bu bir istifa değil, görevden alınmadır" ifadelerini kullanarak "Bu bir istifa değil, hesap verme sürecinin başlangıcıdır. Büyük depremi bekleyin" dedi. Sayan, sürecin devamının geleceğini öne sürerek bürokrat ve siyasilere yönelik sorularının süreceğini belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılma talebini açıklamasının ardından fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Kavcıoğlu'na daha önce 20 milyar ve 35 milyar liralık işlemlerle ilgili sorular yönelten AK Partili Savcı Sayan, bu kez istifanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kavcıoğlu'nun kendi isteğiyle ayrıldığı yönündeki açıklamasına karşı çıkan Sayan, bunun bir görevden alma olduğunu öne sürdü.

"BU BİR İSTİFA DEĞİL, GÖREVDEN ALINMADIR"

Savcı Sayan, yeni açıklamasında Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılma biçimine doğrudan itiraz etti. Kavcıoğlu'nun istifa açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savunan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Şahap Kavcıoğlu, 'İstifa ettim.' diyor. Hayır, bu bir istifa değil, görevden alınmadır."

Sayan'ın bu sözleri, Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini duyurmasının ardından geldi.

"BÜYÜK DEPREMİ BEKLEYİN"

Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılmasını daha geniş kapsamlı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiren Sayan, açıklamasında sert ifadeler kullandı:

"BU BİR İSTİFA DEĞİL, HESAP VERME SÜRECİNİN BAŞLANGICIDIR. BÜYÜK DEPREMİ BEKLEYİN.."

Sayan, açıklamasının devamında "İnanıyorum ki bunun devamı da gelecek" diyerek başka gelişmeler yaşanabileceğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Sayan, "Milletin ve devletin parasına el uzatanlar, makamlarını şahsi çıkarlarına alet edenler bilsin ki Sayın Cumhurbaşkanımız affetmez" ifadelerini kullandı.

"SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ"

Fon soruşturmasına ilişkin sorular yöneltmeye devam edeceğini belirten Savcı Sayan, açıklamasında bürokrat ve siyasilere de seslendi; "Susmadık, susmayacağız. Koltuklarını ihanete, yolsuzluğa ve çıkar şebekelerine kalkan yapan bürokrat ve siyasilere sorularımız devam edecek."

Sayan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızı darbecilere, ihanetçilere, siyasi mühendislik yapan iç ve dış güçlere yedirmeyeceğiz" dedi.

Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır

KAVCIOĞLU'NA 20 MİLYAR VE 35 MİLYAR LİRAYI SORMUŞTU

Savcı Sayan, daha önce fon soruşturması kapsamında Şahap Kavcıoğlu'na bir dizi soru yöneltmişti. Sayan, Kavcıoğlu'nun fon krizinin patlak vermesinden kısa süre önce Emre Tezmen'i telefonla aradığı iddiasını gündeme getirerek, "Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak 'Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim' dediniz mi?" diye sormuştu.

Sayan'ın gündeme getirdiği iddialar arasında milyarlarca liralık finansal işlemler de yer almıştı. Kavcıoğlu'na yönelik açıklamasında şu soruları yöneltmişti:

"Tera’yı batırmak pahasına Pusula ve Katılımevimi kurtarmaya çalıştığınız söyleniyor bu iddia doğru mu? 20 milyar karşılığında, 'Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim.' dediniz mi? Emre Tezmen’in aktardığı iddia edilen 20 milyar TL’yi size yakın üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak için kullandığınız doğru mu?"

Sayan'ın sorularında dile getirdiği bu iddiaların doğruluğu ortaya konulmuş değil.

KAVCIOĞLU İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Şahap Kavcıoğlu, hakkındaki iddialara gazeteci İsmail Saymaz aracılığıyla yanıt vermiş ve BDDK'nin fon işlemleriyle bağlantısı bulunmadığını savunmuştu. Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "BDDK Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım’da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey. Benim, ailemin, ilişkili olduğum hiç kimsenin fonda ve borsada parası yok. Şimdi değil, 20-30 senedir yok."

BDDK de yazılı açıklama yaparak kurum ve başkanı hakkındaki iddiaların bütünüyle asılsız olduğunu savunmuş, kurumun ve Kavcıoğlu'nun itibarını hedef alan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağını bildirmişti.

KAVCIOĞLU ERDOĞAN'DAN AFFINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Fon soruşturması etrafındaki tartışmaların ardından Şahap Kavcıoğlu, yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu. Kavcıoğlu'nun açıklaması şöyleydi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.

Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
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