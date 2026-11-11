Diyarbakır\'da Fırat Nehri\'nde alabalık ve somon balıkları yaşamaya başladı

Diyarbakır'da Fırat Nehri'nde alabalık ve somon balıkları yaşamaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri sınırından geçen Fırat Nehri'nde balık çeşitliliği arttı. Alabalık üretim çiftliklerinden kaçan alabalık ve somon balıkları nehirde yaşamaya başladı ve balıkçı tezgahlarında tüketicilere sunuluyor.
Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri sınırından geçen Fırat Nehri'nde balık çeşitliliği arttı.
ÇİFTLİKTEN KAÇAN BALIKLAR NEHRE YERLEŞTİ
Nehir üzerinde kurulan alabalık üretim çiftliklerinden kaçan balıklar, nehri doğal yaşam alanına dönüştürdü. Fırat Nehri'nde yaşayan turna, sazan, yayın, tel balığı gibi balık çeşitlerine ek olarak alabalık ve somon balığı da yaşamaya başladı.
AĞLARDAN TEZGAHLARA
Balık ağlarını dolduran doğal alabalık ve somon balıkları, balıkçı tezgahlarında tüketicilere sunuluyor.
Kaynak: İHA
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