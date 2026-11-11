Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı - Son Dakika
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Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı

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Palandöken Kaymakamı\'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull\'u alıp kaçtı
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Palandöken Kaymakamı\'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull\'u alıp kaçtı
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Erzurum'da Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e iki ay önce saldıran ve savcılık talimatıyla belediye barınağına alınan pitbull, sahibi tarafından zorla geri alındı. Köpeğini görmeye geldiğini söyleyen A.T.E.'nin çıkardığı arbedede köpek 3 görevliyi ısırdı, şüpheli de çalışanları yumrukladı; 2 veteriner hekim ile 2 işçi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi ve köpeği arıyor.

Erzurum'da yaklaşık iki ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldıran pitbull cinsi köpek, adli işlemler kapsamında götürüldüğü barınakta dehşet saçtı. Köpeğin sahibi A.T.E., barınak görevlilerine saldırarak 4 kişiyi darp ederken, pitbull cinsi köpek de 3 barınak çalışanını bacağından ısırdı. Şüpheli, köpeğini de alarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda meydana geldi. Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş 2 ay önce pitbull cinsi köpek saldırısına uğramış olay sonrası savcılık talimatıyla Yakutiye İlçe Emniyet Amirliği ve barınak ekipleri, bahse konu köpeği A.T.E.'nin ikametinden teslim alarak muhafaza edilmek üzere barınağa götürmüştü.

KÖPEĞİ GÖRMEYE GELDİ, TASMAYI ZORLA ALDI

Aynı gün saat 16.20 sıralarında köpeğini görmek bahanesiyle barınağa gelen A.T.E., görevlilerin gözetiminde hayvanı gördüğü esnada köpeğin tasmasını çalışanların elinden zorla aldı. Başsavcılık, emniyet ve barınak personeline yönelik ağır küfürler savuran şahıs, "Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim" diyerek köpekle birlikte alandan uzaklaşmaya çalıştı.

2 VETERİNER HEKİM VE 2 İŞÇİ YARALANDI

Görevlilerin yasalar gereği buna müsaade edemeyeceklerini belirtmesi üzerine şüpheli A.T.E. barınak çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede pitbull cinsi köpek 3 görevliyi bacağından ısırırken, sahibi ise personeli yumruklayarak darp etti. Olayda veteriner hekim Osman Şengül ve Tarık Gürbüz sol baldırından köpek ısırığıyla yaralandı, şüpheli tarafından yumrukla darp edildi. Barınak işçisi Selçuk Değirmenci ile Samet Bülbül sol baldırından köpek ısırığı alırken, çenesine aldığı yumruk darbesiyle yaralandı.

POLİS SALDIRGANI VE KÖPEĞİ ARIYOR

Olayın ardından adeta dehşet saçan şüpheli A.T.E., pitbull cinsi köpeğini de yanına alarak barınaktan kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine barınağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, emniyet güçleri kaçan saldırganı ve tehlike arz eden köpeği yakalamak için kent genelinde geniş çaplı ve titiz bir arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • hg hg hg hg:
    yanına barınağa bağlayın dışarı çıkmasın 0 0
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