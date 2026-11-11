100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

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100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
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Volkswagen'in 100 kilometrede yalnızca 0,9 litre yakıt tüketimiyle dikkat çeken XL1 modeli açık artırmaya çıkarıldı. Dünya genelinde sadece 250 adet üretilen otomobilin yaklaşık 10 yılda yalnızca 1.672 kilometre yol yaptığı öğrenildi. Nadir bulunan aracın 125 bin euroya kadar alıcı bulması bekleniyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in yakıt tasarrufunda sınırları zorlamak amacıyla geliştirdiği XL1 modeli, yeniden otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Dünyanın en düşük yakıt tüketimine sahip seri üretim otomobillerinden biri olarak tanıtılan iki kişilik araç, Hollanda'da açık artırmaya sunuldu. Sınırlı sayıda üretilen otomobil, sıra dışı tasarımı ve düşük kilometresiyle dikkat çekiyor.

10 YILDA SADECE 1.672 KİLOMETRE YOL YAPTI

Açık artırmaya çıkarılan beyaz Volkswagen XL1, 8 Mart 2016 tarihinde Lüksemburg'daki ilk sahibine teslim edildi. Yaklaşık 10 yıllık geçmişine rağmen yalnızca 1.672 kilometre kullanılan otomobil, şu anda Hollanda plakası taşıyor.

Araç, orijinal ev tipi şarj cihazı, bakım kitapçıkları ve koruyucu örtüsüyle birlikte yeni sahibini bekliyor.

125 BİN EUROYA KADAR ALICI BULMASI BEKLENİYOR

Catawiki platformunda açık artırmaya sunulan Volkswagen XL1 için 110 bin ile 125 bin euro arasında satış tahmini yapıldı. 11 Kasım itibarıyla otomobile verilen en yüksek teklif 72 bin euroya ulaşırken, satıcının belirlediği asgari satış fiyatına henüz ulaşılamadı.

XL1'in değerini artıran en önemli özelliklerden biri ise sınırlı üretimi. Volkswagen, 2013 yılında tanıttığı modelden yalnızca 250 adet üretti. Bu araçların 200'ü müşterilere satılırken 50'si şirket tarafından muhafaza edildi.

100 KİLOMETREDE SADECE 0,9 LİTRE YAKIT TÜKETİYOR

Volkswagen XL1'in en çarpıcı özelliği, yakıt tüketiminde ulaştığı değer. Üreticinin açıkladığı verilere göre otomobil, 100 kilometrede yalnızca 0,9 litre dizel tüketiyor.

Ancak bu rakam, dönemin NEDC test prosedürüne göre hesaplanan ve elektrikli sürüşü de içeren ağırlıklı karma tüketim değerini ifade ediyor. Dolayısıyla otomobilin yalnızca dizel motorla kullanıldığında aynı tüketim değerine ulaşması beklenmiyor.

XL1'in 5,5 kWh kapasiteli bataryası, araca sadece elektrik enerjisiyle 50 kilometreye kadar yol alma imkanı sağlıyor.

HEM DİZEL HEM ELEKTRİKLİ MOTOR KULLANIYOR

Otomobilde 0,8 litrelik iki silindirli turbo dizel motor ile elektrik motoru birlikte görev yapıyor. Yedi ileri çift kavramalı DSG şanzımanla donatılan araç, yaklaşık 68 beygir güç üretiyor.

Volkswagen XL1, saatte 100 kilometre hıza 12,7 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin azami hızı ise elektronik olarak saatte 160 kilometreyle sınırlandırılıyor.

SADECE 795 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Volkswagen mühendisleri, yakıt tüketimini en aza indirmek için otomobilin ağırlığını ve hava direncini de düşürdü. Karbon fiber takviyeli gövde sayesinde XL1'in boş ağırlığı yalnızca 795 kilogramda tutuldu.

Aerodinamik tasarımıyla öne çıkan otomobilde kapalı arka tekerlekler, geleneksel yan aynaların yerine kullanılan kameralar ve yukarı doğru açılan kapılar bulunuyor.

2013 yılında tanıtılan XL1, sınırlı üretimine rağmen otomotiv sektöründe yakıt verimliliği alanındaki en dikkat çekici projelerden biri olarak öne çıkıyor.

VolkswagenOtomobilEkonomiDünyaSon Dakika

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