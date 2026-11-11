Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Haber Videosu

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaklaşık 5 milyon liralık çatı işi ortaklığı nedeniyle tartışan iki ortaktan 45 yaşındaki Erdal Sağır, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Ortağını bıçakladığı iddia edilen 34 yaşındaki Abdullah G., polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesinde “Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım” dediği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da ortak çatı işi için verilen yaklaşık 5 milyon liralık paranın dönüşü konusunda başlayan anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı. Ortağını evinde bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından teslim oldu.

ORTAKLIK İÇİN 5 MİLYON LİRA VERDİ

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir müstakil evde 1 Kasım’da saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda, Abdullah G. ile Erdal Sağır’ın ortak çatı işine girmeye karar verdiği öğrenildi. İddiaya göre Abdullah G., ortaklık için Erdal Sağır’a yaklaşık 5 milyon lira verdi. Bir süre sonra paranın dönüşü olmayınca ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı.

PARAYI KONUŞMAK İÇİN EVİNE ÇAĞIRDI

Erdal Sağır, para konusunu görüşmek için Abdullah G.’yi evine çağırdı. İkili arasında çıkan kavgada Abdullah G.’, Erdal Sağır’ı 20 yerinden bıçakladığı ileri sürüldı.

"ORTAĞIMI BIÇAKLADIM" DİYEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden Abdullah G., “Ortağımı bıçakladım” diyerek teslim oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Erdal Sağır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM"

Cinayet ekiplerince gözaltına alınan Abdullah G., emniyete götürüldü. Sorgusunda Abdullah G.’nin, "Ortak iş yapmak için para verdim. Paranın dönüşü olmayınca aramızda kavga çıktı. Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaCinayetAdliyeGüncelSeyhanAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Ortaklığı falan yoktur vergi lévhası bile yoktur bunun, bazı uyanıklar işi alır başka birine yaptır ortağım der .. 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Müge Anlı’da aylardır aranan baba ortaya çıktı Görenler aynı şeyi söyledi Müge Anlı'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
10:15
Arda Güler’in hakeme söyledikleri olay oldu İspanya onu konuşuyor
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
10:04
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Değeri tam 110 milyon euro
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:24
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:42
KYK yurtlarında yeni dönem İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
06:55
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:44:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android