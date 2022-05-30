Son Dakika Seyhan Haberleri

- 16:40 BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
ADANA'da buğday hasadı 2 haftadır devam ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hala alım fiyatları açıklanmadı.
- 15:36 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandıSAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- 10:10 Küçük Şifa'nın bisiklet hayali gerçek oldu
- Küçük Şifa'nın bisiklet hayali gerçek oldu Hayırsever gence 'Babam bana bisiklet almadı, bisiklet hayalim' diyerek videolu mesaj gönderen Şifa, bisikletine kavuştu Ogün Sever Okur: "Şifa'nın hayalleri gerçekleşti" Şifa Yavuz: "Bisikletim olduğu için çok mutluyum" Adana'da 8 yaşındaki...
- 09:51 Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki demir yolu köprüsünde rayların vidalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- 09:51 Hırsız faciaya neden oluyordu
Adana'da tren raylarının vidasını çalan hırsız, görevlinin fark etmesi üzerine yakalandı.
- 08:21 Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Adana'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
- Dün Dün 15:38 ADANA'DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ
ADANA'da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi.
- Dün Dün 15:14 Çatak'ta robotik ve kodlama sergisi açıldı
Çatak ilçesinde bilişim öğretmenleri ve öğrenciler tarafından robotik kodlama sergisi düzenlendi.
- Dün Dün 14:34 Seyhan ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında işbirliği protokolü
Seyhan Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında ortak projeler geliştirilmesi, eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulması, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
- Dün Dün 10:21 'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası
Adana'da elinde çıkan kist nedeniyle hastaneye başvuran bir kişi, iddiaya göre 2 kere yanlış ameliyat edildi ve elindeki kistin alınması gerekirken koluna platin takıldı.
- Dün Dün 10:20 11'inci kattan düşerek ölen Miray'ın cenazesi teslim edildi
Adana'da 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen 13 yaşındaki Miray Azra Fidan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
- Dün Dün 10:16 Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Adana'da mısır tarlasında 477 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
- Dün Dün 10:15 Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü
Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
- Dün Dün 09:50 PARA KARŞILIĞI MISIR TARLASINDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞ
ADANA'nın Seyhan ilçesinde, mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren O.G. (33), polis operasyonuyla yakalandı.
- Dün Dün 09:46 Mısır tarlasında 477 kök Hint keneviri ele geçirildi
Adana'da polis, mısır tarlası içinde 477 kök Hint keneviri ele geçirdi.
- Dün Dün 09:34 Kendisine çarpan otomobili kovaladı
Adana'da motosikletiyle giderken kendisine çarpıp kaçan otomobili bir kişinin kovalaması saniye saniye görüntülendi.
- Dün Dün 03:42 Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi
Adana'da kaldırımda bulunan palmiye ağacı alev alırken çevredeki vatandaşlar yangını merakla izledi.
- Dün Dün 02:28 Sis trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis, trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi.
- 30.05.2022 30 May 22:59 Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: "Karanlık Gider, Gezi Kalır"
Gezi Davası'nda çıkan karar sonrasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile bağlı meslek odalarının başlattığı Adalet Nöbeti'nin 35'inci gününe sinemacılar katıldı. Aralarında Nur Sürer, Meltem Cumbul, Nergis Öztürk, Baran Seyhan gibi isimlerin bulunduğu sinemacılar, "Gezi davasında tutuklanan sinemacı arkadaşlarımız Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in ve diğer tutuklular Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ın yanındayız. Karanlık gider, Gezi kalır" dedi.
- 30.05.2022 30 May 21:43 Yüksekten düşen çocuk öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yüksekten düşen 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 30.05.2022 30 May 21:04 11'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÇOCUK, ÖLDÜ
ADANA'da 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen Miray Azra F. (13), hayatını kaybetti.
- 30.05.2022 30 May 21:02 11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti
11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybettiADANA Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasıyla yaşadığı apartmanın 11 kantındaki yangın merdivenlerine çıkarak aşağı atladı.
- 30.05.2022 30 May 15:22 ADANA'DA MISIR TARLASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
ADANA'da mısır tarlasındaki çalılar arasında çıplak halde erkek cesedi bulundu.
- 30.05.2022 30 May 15:21 Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu Adana'da mısır tarlasında kimliği belirsiz çıplak erkek cesedi bulundu.
- 30.05.2022 30 May 14:54 Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarla kenarında erkek cesedi bulundu.
- 30.05.2022 30 May 11:56 Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Adana'nın Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 30.05.2022 30 May 11:48 Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.
- 30.05.2022 30 May 11:34 Adana'da vatandaşlar ilallah etti! Trafik ışıklarında cam silme bahanesiyle gelip sürücülerden zorla para alıyorlar
Adana'da trafik ışıklarında "cam silme" bahanesiyle sürücülere zor anlar yaşatıp zorla para alan çocuklara vatandaş tepkili. Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir kişi, "Rezil bir durum. Önümüze atlıyorlar. Taciz ediyor. Zorla para istiyorlar. Önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.
- 30.05.2022 30 May 10:46 Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 6 sanığa dava açıldı
Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
- 30.05.2022 30 May 07:00 ADANA-MOTOSİKLETE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ İŞ YERİNİN KEPENGİNİ YIKTI: 1 YARALI
ADANA'da motosiklet ile çarpışan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir oto tamirhanesine dalarak, kepengini yıktı.
- 30.05.2022 30 May 05:52 Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı
Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.
- 29.05.2022 29 May 10:40 KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.
- 28.05.2022 28 May 23:24 Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği yapıldı
Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.
- 28.05.2022 28 May 17:26 Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği Yapıldı
Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, engelli öğrenciler sahneledikleri çeşitli gösterilerle keyifli vakit geçirdi.
- 27.05.2022 27 May 17:34 Ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi
Adana'da parktaki ağaç yol kenarında duran hafif ticari aracın üzerine devrilerek, maddi hasara neden oldu.
- 27.05.2022 27 May 12:38 Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
- 27.05.2022 27 May 12:06 Seyhan Belediye Başkanı Akay, Yenibeyli Kadın ve Çocuklarla Buluştu
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen mahalle toplantılarına, pandemi önlemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden başladı. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği, Yenibey Mahallesi’nde yapılan ilk toplantıda Başkan Akay, mahallelerde sorunlardan en çok kadınların ve çocukların etkilendiğine işaret ederek, “Mahallelerin öncelikli sorunlarını kadınların talepleri, eleştirileri, önerileri doğrultusunda çözeceğiz” dedi.
- 27.05.2022 27 May 11:20 'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu 2 kişiyi vurdu
Adana'da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan bir kadın ve erkeği "Sıfır Bir" dizisinde rol alan Mahmut Ç.'nin vurduğu iddia edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 27.05.2022 27 May 11:16 SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI
ADANA'da sokak ortasında tartıştığı Elif E.'yi (28) bacağından, patronu Orhan K.'yi (30) de ayağından tabancayla yaralayan Mahmut Çağlar (22), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.
- 27.05.2022 27 May 11:03 Seyhan'da Ayak Tenisi Turnuvası'nda Şampiyon Kaplanlar Oldu
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın başlama vuruşunu yapıp açılış karşılaşmasında forma giydiği ödüllü ayak tenisi turnuvası final karşılaşmaları ile sona erdi. Dört gün süren ve 50 takım ile 200 sporcunun katılım sağladığı turnuvada Kaplanlar Takımı şampiyon oldu.
- 27.05.2022 27 May 09:51 İki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Adana'da biri kadın iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
- 27.05.2022 27 May 09:43 Hakim 8. Bölüm Fragmanı | Rüya değil, kabus yeni başlıyor!
atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/aboneHakim 8. Bölüm 1. FragmanıTüm bölümleri izlemek için: https://www.youtube.com/playlist'list=PLQjJbKre--S19W-V9xI4IMri6-k0pSPZiHakim YouTube Kanalına abone ol: https://bit.ly/3JxuOSPHakim Facebook: https://www.facebook.
- 26.05.2022 26 May 23:00 Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti
Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti Adana'da jeofizik mühendisinin iş yerine AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek girip, ölçüm yaptıktan sonra polis inceleme yapabildi Adana'da jeofizik mühendisi internetten sipariş ederek aldığı siyanürü...
- 26.05.2022 26 May 19:02 Adnan Oktar'ın yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Adnan Oktar'ın yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu İstinaf mahkemesinin, Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında verilen kararı usulden bozmasının ardından İstanbul 30.
- 26.05.2022 26 May 18:26 Adnan Oktar organize suç örgütü davasına 6 Eylül'de yeniden başlanacak
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından 215 sanıklı davanın yeniden görülmesine 6 Eylül'de Silivri'de başlanacak.
- 26.05.2022 26 May 17:32 Adnan Oktar 6 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak
İSTİNAF 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar davasında yerel mahkemece verilen hapis cezalarını geçtiğimiz ay usulden bozarak yerel mahkemeye gönderdi.
- 26.05.2022 26 May 13:17 Adana'da jeofizik mühendisi ölü bulundu! Nükleer ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste inceleme yaptı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu. Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.
- 26.05.2022 26 May 13:04 MÜHENDİS ÖLÜ BULUNDU; MASASINDAKİ SİYANÜR NEDENİYLE KBNR EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
ADANA'da jeofizik mühendisi Bülent Ateş (34), yakınları tarafından ofisinde ölü bulundu.
- 26.05.2022 26 May 13:00 Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor
Adana'da yaklaşık 1 milyon 750 bin dekarda ekimi yapılan buğdayda 750 bin ton rekolte hedefleniyor.
- 26.05.2022 26 May 10:15 Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
- 25.05.2022 25 May 21:40 Yolda karısını yanında bir erkekle yürürken görüp öfkelenen adam tabancayla ikisini de vurdu!
Adana'da yaşanan olayda bir adam, karısını yanında bir erkekle kaldırımda yürürken gördü. sinirlenen koca, tabancayla eşini ve yanındaki erkeği vurarak yaraladı. Yaralı kadın, "Beni çocuklarımın babası vurdu" dedi.
- 25.05.2022 25 May 17:52 SOKAKTA YÜRÜYEN EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU
ADANA'da Ramazan E., sokakta yürürken gördüğü eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.'yi çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurdu.
- 25.05.2022 25 May 17:48 Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu
Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu Adana'da bir kişi karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı Adana'da bir kişi karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.
- 25.05.2022 25 May 17:39 66 yarışmacı yemekteki hünerlerini sergiledi
66 yarışmacı yemekteki hünerlerini sergiledi "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlendi Türk Mutfağı Yemek Yarışması etkinlikleri çerçevesinde 66 yarışmacı, yemeklerdeki hünerlerini sergiledi.
- 25.05.2022 25 May 17:13 Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu
Adana'da bir kişi, karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.
- 25.05.2022 25 May 17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taraftarlar, Dura'yı meşalelerle son yolculuğuna uğurladı.
- 25.05.2022 25 May 17:04 Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı
Adana'da kocası tarafından tabancayla yaralanan kadın ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı.
- 25.05.2022 25 May 16:02 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura, meşalelerle son yolculuğuna uğurlandı
ADANA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura'yı taraftarlarlar meşalelerle son yolculuğuna uğurladı.
- 25.05.2022 25 May 14:18 Adanalı Çiftçi: "Tarsim, Mayıs Ayında Olmadığı İçin Zirai Don Zararını Ödemedi. Her Yıl Binlerce Tarsim Ücreti Ödüyorum"
Geçen yıl kuraklık bu yıl da zirai don nedeniyle zarar gören üreticiler, sigorta yaptırmalarına karşın Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’nin (TARSİM) ödeme yapmadığını dile getirdi. Adana Seyhan’da çiftçilik yapan Ali Fuat Bada, zirai donun 1 Mayıs-1 Haziran arasında olmadığı gerekçesiyle zararını karşılanmadığına dikkat çekerek, “Her yıl binlerce TARSİM ücreti ödüyorum” dedi. TARSİM, 2020 yılı mayıs ayı ortalarında yüksek kesimlerde etkili olması nedeniyle zirai don riskinin bu yıl mayıs ayı için kapsama alındığını açıklarken; CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Adana gibi sıcak bir kentte mayıs ayında don olacağını beklemek çiftçinin aklıyla alay etmektir” dedi.
- 25.05.2022 25 May 11:45 ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN İÇİN 'SEVGİLİYDİK' DEDİ, TUTUKLANDI
ADANA'da, apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide Uyarlar'a (42) cinsel saldırıya kalkıştığı, taciz ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan K. (45), tutuklandı.
- 25.05.2022 25 May 11:13 Sen misin dekolteyi eleştiren: Ulusoy'un göğüs belgesine MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın ismi yazıldı
Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği kıyafet üzerinden hedef gösterdiği oyuncu Melis Sezen'e bir destek de Seyhan Soylu'dan geldi. Soylu katıldığı ödül töreninde sahneye çıkarak Özge Ulusoy'un göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası attı ve eski vekili moda programında jüri olmaya davet etti.
- 25.05.2022 25 May 11:03 Adana'da darp ve tecavüz girişimi iddiasına tutuklama
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- 25.05.2022 25 May 10:57 Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
ADANA'da sokak ortasında tabancayla vurulan Mesut Toprak'ın (37), 17 yaşındaki kızı D.T.'nin sevgilisi İsmail Y.'nin (25) arkadaşı Muhammet Emin Önel (21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
- 25.05.2022 25 May 10:20 Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, "sevgiliyiz" iddiası
Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Zanlının kadını asansörde taciz etmesi ve evine girip kadını darp etmesi anbean görüntülenirken tutuklanan Gökhan K. adlı saldırgan, genç kadınla sevgili olduklarını ve bir zorlama yaşanmadığını öne sürdü.
- 25.05.2022 25 May 10:20 Kızının sevgilisine kadın kılığında randevu verdi, çıkan çatışmada hayatını kaybetti
Adana'da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sosyal medyadan konuştuğu genç ile kadın kılığına girip ile randevulaştı. Buluşma yerine giden baba, gence ateş açtı. Karşı taraftaki gruptan verilen karşılık sonucunda ise baba yaşamını yitirdi.
- 25.05.2022 25 May 10:08 Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü
Adana'da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sosyal medyadan kadın kılığına girip genç ile randevulaşarak, buluşma yerinde çıkan çatışmada öldürüldü.
- 25.05.2022 25 May 10:04 Kız kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü
- Kız kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü Adana'da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba sosyal medyadan kız kılığına girip genç ile randevulaşıp buluşma yerinde çıkan çatışmada öldürüldü Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol...
- 25.05.2022 25 May 10:03 Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce sokakta tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan kişinin firari katil zanlısı yakalanıp tutuklandı.
- 25.05.2022 25 May 09:55 Taciz edilip alıkoyulan genç kadının yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Taciz edilip alıkoyulan genç kadının yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıADANA Adana'da birkaç kez "merhaba" dediği kadını evinde alıkoyup, işkence yapıp, taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklanırken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
- 24.05.2022 24 May 16:22 Kadın Gazetecilere Yönelik Tehditler Meclis'e Taşındı
HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazeteciler Seyhan Avşar ve Hale Gönültaş’a yönelik tehditleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği önerge ile TBMM gündemine taşıdı. Koçyiğit, “Gazetecilerin mesleklerini yaparken tehdit edilmelerinin önlenmesi adına herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Kadın gazetecilere yönelik şiddet dilinin, kadına yönelik şiddet yaklaşımının sebeplerine ve çözümüne yönelik bir çalışmanız var mıdır” diye sordu.
- 24.05.2022 24 May 14:22 ŞİDDET UYGULAYIP CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTIĞINI İDDİA ETTİĞİ ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
ADANA'da Fide Uyarlar (42), köpeklerini gezdirirken tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan K. (45) hakkında kendisine cinsel saldırıya kalkıştığını, taciz ve şiddetine uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
- 24.05.2022 24 May 12:36 Ödüllü ayak tenisi turnuvası başladı
Seyhan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ödüllü ayak tenisi turnuvası başladı.
- 24.05.2022 24 May 12:09 Adanalı Kahvehaneci Ahmet Ulubay: "Böyle Giderse 3-5 Aya Biz de Anahtarı Vururuz Çünkü Cebimizden Yiyoruz"
Adana’da çay bahçesi işletmeciliği yapan Ahmet Ulubay, yurttaşların ekonomik krizden dolayı kahveye gelip 3 liralık çayı bile içemediğini CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’a anlattı. Ulubay, “Bundan 4 ay öncesinde 32 liraya aldığımız 5 kilogram şeker bugün 130 lira. 60-65 liraya aldığımız çay bugün 130 lira. Kiralar aynı, elektrik geliyor 2 bin 500 ve su geliyor 2 bin, böyle giderse 3-5 aya bizde anahtarı vururuz çünkü cebimizden yiyoruz” dedi. Barut da “Bu zamlar bu iktidar sayesinde yaşandığı için en yakın seçimde bunlardan sandıkta hesabı soracağız, vatandaşımız huzura kavuşacak” diye konuştu.
- 24.05.2022 24 May 11:13 Zeydan Karalar'dan Yol Çalışmalarına Yerinde İnceleme
Adana’nın Seyhan ilçesinde yoğun kullanılan Saydam Caddesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışması yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafının taleplerini dinledi.
- 24.05.2022 24 May 10:56 Dayak, taciz, alıkoyma... Komşusunun evinden girdi, yaşattığı dehşet anları kameraya böyle yansıdı
Dayak, taciz, alıkoyma... Komşusunun evinden girdi, yaşattığı dehşet anları kameraya böyle yansıdı Adana'da Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu Zanlının...
- 24.05.2022 24 May 10:43 Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı
Adana'da eşinden sürekli şiddet gören Arzu P. şiddete daha fazla dayanamadı ve eşini önce keser sapıyla döven kadın daha sonra bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Arzu P.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.
- 24.05.2022 24 May 10:43 KOCASINI EVE SÜREKLİ SARHOŞ GELİP KENDİSİNİ DÖVDÜĞÜ İÇİN BIÇAKLAMIŞ
ADANA'da eşi Hacı P.'yi (32) keser sapıyla başına vurup bacağından bıçaklayan Arzu P. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 24.05.2022 24 May 10:24 SUÇ ÖRGÜTÜ, İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEMİŞ
ADANA'da polis operasyonuyla çökertilen organize suç örgütünün, işlettiği bar ve meyhanelerde 'konsomatris' olarak çalıştırdığı kadınları zorla fuhşa sürüklediği ortaya çıktı.
- 24.05.2022 24 May 10:23 Evde, asansörde taciz edip işkence yaptı
Adana'da Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.
- 24.05.2022 24 May 10:05 Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı
Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladıADANA Adana'da bir kadın evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakla yaralamaktan adliyeye sevk edildi.
- 24.05.2022 24 May 09:53 Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakladı
Adana'da bir kadın, evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakla yaralamaktan adliyeye sevk edildi.
- 24.05.2022 24 May 09:53 Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı
Adana'da tartıştığı eşini darbederek bacağından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, serbest bırakıldı.
- 23.05.2022 23 May 15:40 Seyhan Belediyesi Personeline "19 Mayıs" Kampı
Seyhan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında personeline yönelik Karaisalı/Hacılı Mahallesi Kabaklık alanında iki günlük kamp düzenledi. Belediye personeli, kampla stres atma imkânı bulurken, gece boyunca yanan “Kamp Ateşi” etrafında “Atatürk” temalı şarkılar söylendi.
- 23.05.2022 23 May 13:34 Evinin damında Hint keneviri yetiştiren sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinin damında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
- 23.05.2022 23 May 10:02 Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu
Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu Çağla Tokay: "Benim amacım sadece para kazanmak değil kadınlara da iş imkanı sağlamaktı bu nedenle 5 kadınla çalışıyoruz" "Hamur işi kadın işi diyorum ve kadınlarla...
- 23.05.2022 23 May 07:14 TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, BIÇAKLA YARALADI
ADANA'da Arzu P. (28), evde tartıştığı eşi Hacı P.'yi (32) sopayla başından darbedip, bacağından bıçakladı.
- 23.05.2022 23 May 04:14 Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Adana'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
- 23.05.2022 23 May 00:58 Türkiye'nin en baba yarışması Palandöken'de yapıldı
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde 1960 yılından beri düzenlenen babalar yarışında renkli görüntüler yaşandı.
- 22.05.2022 22 May 15:08 Palandöken'de 'babalar' yarışı
PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde 22 Mayıs'ta erken 'Babalar Günü' kutlaması kutlaması çerçevesinde 'babalar kayak yarışı' yapıldı.
- 22.05.2022 22 May 15:00 Bayburtlu çiftçilere 1,5 yılda 32 milyon liralık destek sağlandı
Vali Cüneyt Epcim, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı.
- 22.05.2022 22 May 14:44 Türkiye'nin en 'baba' yarışması Palandöken'de düzenlendi
Türkiye'nin en 'baba' yarışması Palandöken'de düzenlendi Mayıs ayı sonunda kayak kaymanın keyfini yaşadılar Türkiye'nin en baba yarışması 22 Mayıs'ta Palandöken'de düzenlendi.
- 22.05.2022 22 May 13:47 Adana'da Hıdırellez Şöleni düzenlendi
Adana'da Balkan Türkleri Derneği tarafından 30. Geleneksel Hıdırellez Şöleni gerçekleştirildi.
- 22.05.2022 22 May 11:26 Toplu taşıma aracı alt geçide düştü
Adana'da toplu taşıma aracı, alt geçide düştü.
- 22.05.2022 22 May 09:56 ADANA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALT GEÇİDE DÜŞTÜ
ADANA'DA yolcu minibüsü, demir bariyerleri kırıp, alt geçide düştü.
- 22.05.2022 22 May 06:50 Alt geçide düşen dolmuşun sürücüsü ağır yaralandı
Adana'da kullandığı dolmuşun alt geçide düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
- 22.05.2022 22 May 04:23 Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
- 22.05.2022 22 May 04:16 Kundaklanan otomobilde hasar oluştu
Adana'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.