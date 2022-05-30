Son Dakika Seyhan Haberleri

16:40 BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR ADANA'da buğday hasadı 2 haftadır devam ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hala alım fiyatları açıklanmadı.

15:36 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandıSAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

10:10 Küçük Şifa'nın bisiklet hayali gerçek oldu - Küçük Şifa'nın bisiklet hayali gerçek oldu Hayırsever gence 'Babam bana bisiklet almadı, bisiklet hayalim' diyerek videolu mesaj gönderen Şifa, bisikletine kavuştu Ogün Sever Okur: "Şifa'nın hayalleri gerçekleşti" Şifa Yavuz: "Bisikletim olduğu için çok mutluyum" Adana'da 8 yaşındaki...

09:51 Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki demir yolu köprüsünde rayların vidalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09:51 Hırsız faciaya neden oluyordu Adana'da tren raylarının vidasını çalan hırsız, görevlinin fark etmesi üzerine yakalandı.

15:14 Çatak'ta robotik ve kodlama sergisi açıldı Çatak ilçesinde bilişim öğretmenleri ve öğrenciler tarafından robotik kodlama sergisi düzenlendi.

14:34 Seyhan ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında işbirliği protokolü Seyhan Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında ortak projeler geliştirilmesi, eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulması, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

10:21 'Elindeki şişlik için gittiği hastanede kolundan 2 kez yanlış ameliyat oldu' iddiası Adana'da elinde çıkan kist nedeniyle hastaneye başvuran bir kişi, iddiaya göre 2 kere yanlış ameliyat edildi ve elindeki kistin alınması gerekirken koluna platin takıldı.

10:20 11'inci kattan düşerek ölen Miray'ın cenazesi teslim edildi Adana'da 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen 13 yaşındaki Miray Azra Fidan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

10:16 Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı Adana'da mısır tarlasında 477 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

09:50 PARA KARŞILIĞI MISIR TARLASINDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞ ADANA'nın Seyhan ilçesinde, mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren O.G. (33), polis operasyonuyla yakalandı.

09:34 Kendisine çarpan otomobili kovaladı Adana'da motosikletiyle giderken kendisine çarpıp kaçan otomobili bir kişinin kovalaması saniye saniye görüntülendi.

03:42 Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi Adana'da kaldırımda bulunan palmiye ağacı alev alırken çevredeki vatandaşlar yangını merakla izledi.

02:28 Sis trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis, trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi.

22:59 Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: "Karanlık Gider, Gezi Kalır" Gezi Davası'nda çıkan karar sonrasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile bağlı meslek odalarının başlattığı Adalet Nöbeti'nin 35'inci gününe sinemacılar katıldı. Aralarında Nur Sürer, Meltem Cumbul, Nergis Öztürk, Baran Seyhan gibi isimlerin bulunduğu sinemacılar, "Gezi davasında tutuklanan sinemacı arkadaşlarımız Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in ve diğer tutuklular Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ın yanındayız. Karanlık gider, Gezi kalır" dedi.

21:43 Yüksekten düşen çocuk öldü Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yüksekten düşen 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21:04 11'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÇOCUK, ÖLDÜ ADANA'da 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen Miray Azra F. (13), hayatını kaybetti.

21:02 11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybetti 11'inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu hayatını kaybettiADANA Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasıyla yaşadığı apartmanın 11 kantındaki yangın merdivenlerine çıkarak aşağı atladı.

15:22 ADANA'DA MISIR TARLASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU ADANA'da mısır tarlasındaki çalılar arasında çıplak halde erkek cesedi bulundu.

15:21 Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu Adana'da mısır tarlasında kimliği belirsiz çıplak erkek cesedi bulundu.

14:54 Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarla kenarında erkek cesedi bulundu.

11:56 Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı Adana'nın Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

11:48 Adana'da uyuşturucu operasyonu Adana'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

11:34 Adana'da vatandaşlar ilallah etti! Trafik ışıklarında cam silme bahanesiyle gelip sürücülerden zorla para alıyorlar Adana'da trafik ışıklarında "cam silme" bahanesiyle sürücülere zor anlar yaşatıp zorla para alan çocuklara vatandaş tepkili. Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir kişi, "Rezil bir durum. Önümüze atlıyorlar. Taciz ediyor. Zorla para istiyorlar. Önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

10:46 Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 6 sanığa dava açıldı Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10:40 KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

23:24 Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği yapıldı Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

17:26 Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği Yapıldı Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, engelli öğrenciler sahneledikleri çeşitli gösterilerle keyifli vakit geçirdi.

17:34 Ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi Adana'da parktaki ağaç yol kenarında duran hafif ticari aracın üzerine devrilerek, maddi hasara neden oldu.

12:06 Seyhan Belediye Başkanı Akay, Yenibeyli Kadın ve Çocuklarla Buluştu Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen mahalle toplantılarına, pandemi önlemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden başladı. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği, Yenibey Mahallesi’nde yapılan ilk toplantıda Başkan Akay, mahallelerde sorunlardan en çok kadınların ve çocukların etkilendiğine işaret ederek, “Mahallelerin öncelikli sorunlarını kadınların talepleri, eleştirileri, önerileri doğrultusunda çözeceğiz” dedi.

11:20 'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu 2 kişiyi vurdu Adana'da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan bir kadın ve erkeği "Sıfır Bir" dizisinde rol alan Mahmut Ç.'nin vurduğu iddia edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11:16 SOKAKTA ELİF VE PATRONUNU SİLAHLA YARALAYAN OYUNCU SALDIRGAN TUTUKLANDI ADANA'da sokak ortasında tartıştığı Elif E.'yi (28) bacağından, patronu Orhan K.'yi (30) de ayağından tabancayla yaralayan Mahmut Çağlar (22), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

11:03 Seyhan'da Ayak Tenisi Turnuvası'nda Şampiyon Kaplanlar Oldu Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın başlama vuruşunu yapıp açılış karşılaşmasında forma giydiği ödüllü ayak tenisi turnuvası final karşılaşmaları ile sona erdi. Dört gün süren ve 50 takım ile 200 sporcunun katılım sağladığı turnuvada Kaplanlar Takımı şampiyon oldu.

09:51 İki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı Adana'da biri kadın iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

23:00 Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti Adana'da jeofizik mühendisinin iş yerine AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek girip, ölçüm yaptıktan sonra polis inceleme yapabildi Adana'da jeofizik mühendisi internetten sipariş ederek aldığı siyanürü...

19:02 Adnan Oktar'ın yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Adnan Oktar'ın yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu İstinaf mahkemesinin, Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında verilen kararı usulden bozmasının ardından İstanbul 30.

18:26 Adnan Oktar organize suç örgütü davasına 6 Eylül'de yeniden başlanacak Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından 215 sanıklı davanın yeniden görülmesine 6 Eylül'de Silivri'de başlanacak.

17:32 Adnan Oktar 6 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak İSTİNAF 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar davasında yerel mahkemece verilen hapis cezalarını geçtiğimiz ay usulden bozarak yerel mahkemeye gönderdi.

13:17 Adana'da jeofizik mühendisi ölü bulundu! Nükleer ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste inceleme yaptı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu. Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.

13:00 Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor Adana'da yaklaşık 1 milyon 750 bin dekarda ekimi yapılan buğdayda 750 bin ton rekolte hedefleniyor.

10:15 Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

21:40 Yolda karısını yanında bir erkekle yürürken görüp öfkelenen adam tabancayla ikisini de vurdu! Adana'da yaşanan olayda bir adam, karısını yanında bir erkekle kaldırımda yürürken gördü. sinirlenen koca, tabancayla eşini ve yanındaki erkeği vurarak yaraladı. Yaralı kadın, "Beni çocuklarımın babası vurdu" dedi.

17:52 SOKAKTA YÜRÜYEN EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU ADANA'da Ramazan E., sokakta yürürken gördüğü eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.'yi çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurdu.

17:48 Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu Adana'da bir kişi karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı Adana'da bir kişi karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

17:39 66 yarışmacı yemekteki hünerlerini sergiledi 66 yarışmacı yemekteki hünerlerini sergiledi "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlendi Türk Mutfağı Yemek Yarışması etkinlikleri çerçevesinde 66 yarışmacı, yemeklerdeki hünerlerini sergiledi.

17:13 Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu Adana'da bir kişi, karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

17:04 Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı Adana'da kocası tarafından tabancayla yaralanan kadın ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

16:02 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura, meşalelerle son yolculuğuna uğurlandı ADANA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura'yı taraftarlarlar meşalelerle son yolculuğuna uğurladı.

14:18 Adanalı Çiftçi: "Tarsim, Mayıs Ayında Olmadığı İçin Zirai Don Zararını Ödemedi. Her Yıl Binlerce Tarsim Ücreti Ödüyorum" Geçen yıl kuraklık bu yıl da zirai don nedeniyle zarar gören üreticiler, sigorta yaptırmalarına karşın Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’nin (TARSİM) ödeme yapmadığını dile getirdi. Adana Seyhan’da çiftçilik yapan Ali Fuat Bada, zirai donun 1 Mayıs-1 Haziran arasında olmadığı gerekçesiyle zararını karşılanmadığına dikkat çekerek, “Her yıl binlerce TARSİM ücreti ödüyorum” dedi. TARSİM, 2020 yılı mayıs ayı ortalarında yüksek kesimlerde etkili olması nedeniyle zirai don riskinin bu yıl mayıs ayı için kapsama alındığını açıklarken; CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Adana gibi sıcak bir kentte mayıs ayında don olacağını beklemek çiftçinin aklıyla alay etmektir” dedi.

11:45 ŞİDDET UYGULADIĞI KADIN İÇİN 'SEVGİLİYDİK' DEDİ, TUTUKLANDI ADANA'da, apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide Uyarlar'a (42) cinsel saldırıya kalkıştığı, taciz ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan K. (45), tutuklandı.

11:13 Sen misin dekolteyi eleştiren: Ulusoy'un göğüs belgesine MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın ismi yazıldı Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği kıyafet üzerinden hedef gösterdiği oyuncu Melis Sezen'e bir destek de Seyhan Soylu'dan geldi. Soylu katıldığı ödül töreninde sahneye çıkarak Özge Ulusoy'un göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası attı ve eski vekili moda programında jüri olmaya davet etti.

11:03 Adana'da darp ve tecavüz girişimi iddiasına tutuklama Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

10:57 Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu ADANA'da sokak ortasında tabancayla vurulan Mesut Toprak'ın (37), 17 yaşındaki kızı D.T.'nin sevgilisi İsmail Y.'nin (25) arkadaşı Muhammet Emin Önel (21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

10:20 Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, "sevgiliyiz" iddiası Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Zanlının kadını asansörde taciz etmesi ve evine girip kadını darp etmesi anbean görüntülenirken tutuklanan Gökhan K. adlı saldırgan, genç kadınla sevgili olduklarını ve bir zorlama yaşanmadığını öne sürdü.

10:20 Kızının sevgilisine kadın kılığında randevu verdi, çıkan çatışmada hayatını kaybetti Adana'da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sosyal medyadan konuştuğu genç ile kadın kılığına girip ile randevulaştı. Buluşma yerine giden baba, gence ateş açtı. Karşı taraftaki gruptan verilen karşılık sonucunda ise baba yaşamını yitirdi.

10:08 Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü Adana'da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sosyal medyadan kadın kılığına girip genç ile randevulaşarak, buluşma yerinde çıkan çatışmada öldürüldü.

10:04 Kız kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü - Kız kılığına girip kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü Adana'da 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba sosyal medyadan kız kılığına girip genç ile randevulaşıp buluşma yerinde çıkan çatışmada öldürüldü Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol...

10:03 Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce sokakta tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan kişinin firari katil zanlısı yakalanıp tutuklandı.

09:55 Taciz edilip alıkoyulan genç kadının yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Taciz edilip alıkoyulan genç kadının yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıADANA Adana'da birkaç kez "merhaba" dediği kadını evinde alıkoyup, işkence yapıp, taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklanırken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

16:22 Kadın Gazetecilere Yönelik Tehditler Meclis'e Taşındı HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazeteciler Seyhan Avşar ve Hale Gönültaş’a yönelik tehditleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği önerge ile TBMM gündemine taşıdı. Koçyiğit, “Gazetecilerin mesleklerini yaparken tehdit edilmelerinin önlenmesi adına herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Kadın gazetecilere yönelik şiddet dilinin, kadına yönelik şiddet yaklaşımının sebeplerine ve çözümüne yönelik bir çalışmanız var mıdır” diye sordu.

14:22 ŞİDDET UYGULAYIP CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTIĞINI İDDİA ETTİĞİ ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU ADANA'da Fide Uyarlar (42), köpeklerini gezdirirken tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan K. (45) hakkında kendisine cinsel saldırıya kalkıştığını, taciz ve şiddetine uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

12:36 Ödüllü ayak tenisi turnuvası başladı Seyhan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ödüllü ayak tenisi turnuvası başladı.

12:09 Adanalı Kahvehaneci Ahmet Ulubay: "Böyle Giderse 3-5 Aya Biz de Anahtarı Vururuz Çünkü Cebimizden Yiyoruz" Adana’da çay bahçesi işletmeciliği yapan Ahmet Ulubay, yurttaşların ekonomik krizden dolayı kahveye gelip 3 liralık çayı bile içemediğini CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’a anlattı. Ulubay, “Bundan 4 ay öncesinde 32 liraya aldığımız 5 kilogram şeker bugün 130 lira. 60-65 liraya aldığımız çay bugün 130 lira. Kiralar aynı, elektrik geliyor 2 bin 500 ve su geliyor 2 bin, böyle giderse 3-5 aya bizde anahtarı vururuz çünkü cebimizden yiyoruz” dedi. Barut da “Bu zamlar bu iktidar sayesinde yaşandığı için en yakın seçimde bunlardan sandıkta hesabı soracağız, vatandaşımız huzura kavuşacak” diye konuştu.

11:13 Zeydan Karalar'dan Yol Çalışmalarına Yerinde İnceleme Adana’nın Seyhan ilçesinde yoğun kullanılan Saydam Caddesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışması yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafının taleplerini dinledi.

10:56 Dayak, taciz, alıkoyma... Komşusunun evinden girdi, yaşattığı dehşet anları kameraya böyle yansıdı Dayak, taciz, alıkoyma... Komşusunun evinden girdi, yaşattığı dehşet anları kameraya böyle yansıdı Adana'da Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu Zanlının...

10:43 Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı Adana'da eşinden sürekli şiddet gören Arzu P. şiddete daha fazla dayanamadı ve eşini önce keser sapıyla döven kadın daha sonra bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Arzu P.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

10:43 KOCASINI EVE SÜREKLİ SARHOŞ GELİP KENDİSİNİ DÖVDÜĞÜ İÇİN BIÇAKLAMIŞ ADANA'da eşi Hacı P.'yi (32) keser sapıyla başına vurup bacağından bıçaklayan Arzu P. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10:24 SUÇ ÖRGÜTÜ, İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEMİŞ ADANA'da polis operasyonuyla çökertilen organize suç örgütünün, işlettiği bar ve meyhanelerde 'konsomatris' olarak çalıştırdığı kadınları zorla fuhşa sürüklediği ortaya çıktı.

10:23 Evde, asansörde taciz edip işkence yaptı Adana'da Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.

10:05 Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladıADANA Adana'da bir kadın evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakla yaralamaktan adliyeye sevk edildi.

09:53 Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakladı Adana'da bir kadın, evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakla yaralamaktan adliyeye sevk edildi.

09:53 Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı Adana'da tartıştığı eşini darbederek bacağından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, serbest bırakıldı.

15:40 Seyhan Belediyesi Personeline "19 Mayıs" Kampı Seyhan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında personeline yönelik Karaisalı/Hacılı Mahallesi Kabaklık alanında iki günlük kamp düzenledi. Belediye personeli, kampla stres atma imkânı bulurken, gece boyunca yanan “Kamp Ateşi” etrafında “Atatürk” temalı şarkılar söylendi.

13:34 Evinin damında Hint keneviri yetiştiren sanığa 15 yıla kadar hapis istemi Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinin damında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10:02 Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu Hamilelik döneminde Arnavut ve Boşnak böreğini aşerip bulamayınca börek yapmaya başladı, şimdi 5 kadına işveren oldu Çağla Tokay: "Benim amacım sadece para kazanmak değil kadınlara da iş imkanı sağlamaktı bu nedenle 5 kadınla çalışıyoruz" "Hamur işi kadın işi diyorum ve kadınlarla...

07:14 TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, BIÇAKLA YARALADI ADANA'da Arzu P. (28), evde tartıştığı eşi Hacı P.'yi (32) sopayla başından darbedip, bacağından bıçakladı.

00:58 Türkiye'nin en baba yarışması Palandöken'de yapıldı Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde 1960 yılından beri düzenlenen babalar yarışında renkli görüntüler yaşandı.

15:08 Palandöken'de 'babalar' yarışı PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde 22 Mayıs'ta erken 'Babalar Günü' kutlaması kutlaması çerçevesinde 'babalar kayak yarışı' yapıldı.

15:00 Bayburtlu çiftçilere 1,5 yılda 32 milyon liralık destek sağlandı Vali Cüneyt Epcim, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı.

14:44 Türkiye'nin en 'baba' yarışması Palandöken'de düzenlendi Türkiye'nin en 'baba' yarışması Palandöken'de düzenlendi Mayıs ayı sonunda kayak kaymanın keyfini yaşadılar Türkiye'nin en baba yarışması 22 Mayıs'ta Palandöken'de düzenlendi.

13:47 Adana'da Hıdırellez Şöleni düzenlendi Adana'da Balkan Türkleri Derneği tarafından 30. Geleneksel Hıdırellez Şöleni gerçekleştirildi.