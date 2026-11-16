Adana Seyhan Devlet Hastanesinde kemoterapi ünitesi günde 150\'ye yakın hastaya bakıyor

Adana Seyhan Devlet Hastanesinde kemoterapi ünitesi günde 150'ye yakın hastaya bakıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan Devlet Hastanesinde ağustosta hizmete giren kemoterapi ünitesinin tanıtımı yapıldı. Tanıtımda ünitedeki 5 poliklinikte 5 uzman hekimin görev aldığı, günlük yaklaşık 150 hastaya muayene hizmeti sunulduğu ve 25 hastaya kemoterapi tedavisi uygulandığı belirtildi.
Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde hizmete giren kemoterapi ünitesi tanıtıldı.
Hastanede ağustosta hizmete açılan ünitenin tanıtımı için program düzenlendi.
Programda, ünitedeki 5 poliklinikte 5 uzman hekimle günlük yaklaşık 150 hastaya muayene hizmeti sunulduğu ve 25 hastaya kemoterapi tedavisi uygulandığı belirtildi.
Üniteyi inceleyen AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve sağlık çalışanları da katıldı.
Kaynak: AA
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