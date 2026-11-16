ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD\'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

ABD'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle uçuşların durdurulduğu krizin telsiz kayıtları ortaya çıktı. Yaklaşık 4,5 saat süren kesintide on binden fazla uçuş ertelenirken, yüz binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı. Pilotlar ile kontrol kuleleri arasındaki iletişim koparken, havayolu şirketlerinden uçuş ekiplerine "Herkesi uçaktan indirin" talimatı gönderildi. Uçuşların yeniden başlamasına rağmen binlerce sefer aksadı.

ABD'de Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) cuma günü öğleden sonra ülke genelinde uçakların kalkışını durdurmasına neden olan iletişim krizinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Eski ekipmanların yenilenmesi sırasında meydana geldiği belirtilen teknik arıza, hava trafik kontrol sistemlerinde ciddi aksamalara neden oldu.

The Wall Street Journal tarafından derlenen telsiz konuşmaları ve havayolu mesajlaşma kayıtları, krizin nasıl başladığını ve kısa sürede ülke genelindeki uçuş operasyonlarını nasıl etkilediğini ortaya koydu.

PİLOTLAR İLK OLARAK TELSİZLERDEKİ PARAZİTİ FARK ETTİ

Uçuşların durdurulmasından önce Chicago, Indianapolis ve çevresindeki hava sahalarında görev yapan pilotlar ile hava trafik kontrolörleri, telsiz frekanslarında parazit ve iletişim sorunları yaşandığını bildirdi.

ABD Doğu Saati ile 15.12'de Kansas City Merkezi'ndeki bir hava trafik kontrolörü, pilotlara "Frekansta çatırtı sesi duyuyor musunuz?" diye sordu.

Chicago merkezli bir pilot ise "Evet, o paraziti duyuyoruz. İlk bağlandığımızda mikrofonun takılı kaldığını düşündük, bu yüzden kalkışa geri döndük" yanıtını verdi.

Hava trafik kontrolünde kullanılan telsiz sistemlerinde aynı frekansta yalnızca bir kişinin konuşabilmesi nedeniyle sürekli devam eden parazit, pilotlar ile kontrolörler arasındaki iletişimi ciddi şekilde aksattı.

ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

"ŞU ANDA FREKANS SORUNLARI YAŞIYORUM"

İletişim sorunlarının farklı bölgelere yayılmasıyla birlikte hava trafik kontrolörleri, sorumlu oldukları hava sahalarında uçuşları durdurmaya başladı.

Saat 15.47'de New York Merkezi'nde görev yapan bir kontrolör, New York'a giden uçağın pilotuna "Tamam, seni çağırdığımı duydun mu? Şu anda frekans sorunları yaşıyorum" dedi.

Pilot ise kontrolörün çağrısını duyamadıklarını belirterek "Hayır, ikimiz de sizi duymadık. Bunun için üzgünüm" karşılığını verdi.

"TRACON TÜM FREKANSLARI KAYBETTİ, HİÇBİR UÇAK KALKMAYACAK"

İletişim kesintisinin büyümesi üzerine Chicago O'Hare Havalimanı'ndaki kontrol kulesinden tüm kalkış uçuşlarını ilgilendiren kritik bir anons yapıldı.

Kule kontrolörü, "Frekanstaki tüm kalkış uçuşları, kimseyi kalkışa veremiyoruz. TRACON tüm frekansları kaybetti, bu nedenle TRACON kaynaklı olarak şu anda hiçbir uçak kalkmayacak" ifadelerini kullandı.

Terminal Radar Yaklaşma Kontrolü (TRACON) sisteminde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle uçakların kalkış ve iniş operasyonlarının koordinasyonu ciddi şekilde aksadı.

ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

FAA ÜLKE GENELİNDE UÇUŞLARI DURDURDU

Saat 15.54'te iletişim sorunlarının ağırlaşması üzerine FAA, ülke genelinde uçakların kalkışını durduran ulusal bir karar aldı.

Kararın ardından Kansas City Merkezi'ndeki kontrolör, "Yaygın frekans kesintileri nedeniyle uçuş durdurma kararı artık ikinci bir duyuruya kadar tüm merkezler ve tüm varış noktaları için ülke çapında geçerlidir" anonsunu yaptı.

Kalkışların durdurulmasıyla birlikte havalimanlarında yoğunluk artarken, gelen bazı uçaklar uygun park yeri bulamadığı için alternatif havalimanlarına yönlendirilmek zorunda kaldı.

PİLOTLARDAN PEŞ PEŞE ACİL MESAJLAR GELDİ

Saat 16.43 itibarıyla havalimanlarında yaşanan yoğunluk, havayolu şirketlerinin operasyon merkezleri ile uçaklar arasında kullanılan ACARS mesajlaşma sistemine de yansıdı.

American Airlines'ın 2438 sefer sayılı uçuşundan gönderilen mesajda, "San'da park yeri kalmadı, alternatif olarak belki ont ve lax gerekecek" ifadeleri kullanıldı.

Aynı şirketin 0358 sefer sayılı uçuşundan ise "Hey hey hey ne haber dostum, hava trafik kontrol uçuş durdurmaları/iletişim arızası hakkında bir güncelleme var mı?" mesajı gönderildi.

Mesajlar, pilotların uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bilgi almaya çalıştığını ve havalimanlarındaki park alanlarının dolmaya başladığını ortaya koydu.

HAVAYOLLARI GECE BOYUNCA OPERASYONLARINI DURDURDU

Uçuşların durdurulması kararının uzaması üzerine saat 19.00 sıralarında bazı havayolu şirketleri gece boyunca gerçekleştirecekleri operasyonları sonlandırmaya başladı.

Envoy tarafından işletilen bir American Eagle uçuşuna gönderilen ACARS mesajında, "Yönetimden haber geldi, havayolu gece boyunca operasyonlarını durduruyor. Henüz yapmadıysanız herkesi uçaktan indirin. Önümüzdeki bir saat içinde iptallerin gelmesini bekleyin." denildi.

Uçuşların yeniden başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, yolcuların uçaklardan indirilmesi ve seferlerin iptal edilmesi yönünde talimatlar verildi.

ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

"İYİ HABERLERİM VAR, AMA UÇUŞLAR ÇOK YAVAŞ BAŞLAYACAK"

Krizin ilerleyen saatlerinde United Airlines'ın 659 sefer sayılı uçuşuna gönderilen mesajda ise uçuşların yeniden başlayabileceğine ilişkin umut verici ifadeler yer aldı.

Mesajda, "Hâlâ benimle misiniz emin değilim ama iyi haberlerim var. Uçuş durdurma kararının yakında sona ermesi öngörülüyor. FAA daha önce bunun kontrollü ve ölçülü bir başlatma olacağını söylemişti. Uçuşlara çok yavaş bir başlangıç yapılmasını bekliyorum. Ama umut var" ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞ YASAĞI 4 SAAT 25 DAKİKA SONRA KALDIRILDI

FAA'nın saat 15.54'te aldığı uçuşları durdurma kararı, saat 20.19'da kaldırıldı. Ancak yaklaşık 4,5 saat süren kesintinin etkileri kararın kaldırılmasının ardından da devam etti.

Paylaşılan bilgilere göre cuma günü planlanan uçuşların yüzde 35'inden fazlası iptal edilirken, on binden fazla uçuş ertelendi ve yüz binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

Uçakların, pilotların ve kabin ekiplerinin farklı havalimanlarında kalması, havayolu şirketlerinin operasyonlarını yeniden düzenlemesini zorlaştırdı. Çok sayıda pilot ve kabin görevlisinin yasal çalışma süresi sınırlarına ulaşması da seferlerin yeniden planlanmasında ek sorunlara neden oldu.

Ortaya çıkan telsiz ve mesajlaşma kayıtları, teknik bir iletişim arızasının kısa sürede ülke genelindeki hava ulaşımını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunçABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç 12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
Amerika Birleşik DevletleriHavacılıkTrafikDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • melih sari melih sari:
    Steven Spielberg in dediği gibi uzaylıların Dünya'ya geldi ve aramızdalar =) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül’den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Adanaspor’un eski yıldızı Almanya’da cumhurbaşkanı adayı oldu Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haluk Bilginer “Türkiye sineması“ demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Pattaya’da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi Pattaya'da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
Tünelde sınır 90: Kuzey Marmara’da 1 km’lik fark ehliyeti aldırabiliyor Tünelde sınır 90: Kuzey Marmara'da 1 km'lik fark ehliyeti aldırabiliyor
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:44
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
11:25
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
11:11
Adanaspor’un eski yıldızı Almanya’da cumhurbaşkanı adayı oldu
Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu
10:55
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
10:46
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
09:38
Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:34
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
07:37
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:45:23. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android