Fatih Terim\'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

Galatasaray ve A Milli Takım'da elde ettiği başarılarla Türk futboluna damga vuran Fatih Terim'in, kızı Buse Terim ile birlikte şef Fatih Tutak'ın restoranında akşam yemeği yediği ve 83 bin liralık hesabı 3 imzalı formayla ödediği öne sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan ünlü şef, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını belirterek Terim'in hesabı eksiksiz ödediğini söyledi.

"HESABI KURUŞU KURUŞUNA ÖDEDİ"

Fatih Terim'in kızıyla birlikte restoranına geldiğini doğrulayan Tutak, ikilinin 14 aşamalı tadım menüsünü tercih ettiğini belirtti. Hesabın imzalı formalarla ödendiği iddiasını reddeden ünlü şef, "Fatih Hoca, kızı Buse Terim ile akşam yemeğine geldi. 14 aşamalı tadım menüsünü yediler. Hesabı da kuruşu kuruşuna ödedi." ifadelerini kullandı.

"3 DEĞİL, TAM 20 ADET FORMA İMZALADI"

Terim'in restoranda forma imzaladığını doğrulayan Fatih Tutak, ancak sayının iddia edildiği gibi 3 değil, 20 olduğunu açıkladı. İmzalı formaların hesap yerine verildiği iddiasına tepki gösteren Tutak, "3 değil, tam 20 adet forma imzaladı. Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar?" sözleriyle tartışmalara yanıt verdi. Ünlü şefin açıklamasıyla birlikte Fatih Terim'in restoran hesabını ödemediği yönündeki iddialar reddedilirken, 20 forma imzaladığı ayrıntısı da ortaya çıktı.