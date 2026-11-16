Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı - Son Dakika
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Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

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Fatih Terim\'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
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1 yorum

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in, kızı Buse Terim ile gittiği restoranda 83 bin liralık hesabı para yerine imzalı formalarla ödediği iddiası tartışma yarattı. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Terim hakkında ortaya atılan iddialara, restoranın sahibi ünlü şef Fatih Tutak'tan yanıt geldi. Tutak, Terim'in hesabı kuruşu kuruşuna ödediğini açıklarken imzalanan forma sayısıyla ilgili de dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı.

Galatasaray ve A Milli Takım'da elde ettiği başarılarla Türk futboluna damga vuran Fatih Terim'in, kızı Buse Terim ile birlikte şef Fatih Tutak'ın restoranında akşam yemeği yediği ve 83 bin liralık hesabı 3 imzalı formayla ödediği öne sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan ünlü şef, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını belirterek Terim'in hesabı eksiksiz ödediğini söyledi.

"HESABI KURUŞU KURUŞUNA ÖDEDİ"

Fatih Terim'in kızıyla birlikte restoranına geldiğini doğrulayan Tutak, ikilinin 14 aşamalı tadım menüsünü tercih ettiğini belirtti. Hesabın imzalı formalarla ödendiği iddiasını reddeden ünlü şef, "Fatih Hoca, kızı Buse Terim ile akşam yemeğine geldi. 14 aşamalı tadım menüsünü yediler. Hesabı da kuruşu kuruşuna ödedi." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

"3 DEĞİL, TAM 20 ADET FORMA İMZALADI"

Terim'in restoranda forma imzaladığını doğrulayan Fatih Tutak, ancak sayının iddia edildiği gibi 3 değil, 20 olduğunu açıkladı. İmzalı formaların hesap yerine verildiği iddiasına tepki gösteren Tutak, "3 değil, tam 20 adet forma imzaladı. Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar?" sözleriyle tartışmalara yanıt verdi. Ünlü şefin açıklamasıyla birlikte Fatih Terim'in restoran hesabını ödemediği yönündeki iddialar reddedilirken, 20 forma imzaladığı ayrıntısı da ortaya çıktı.

Milli TakımGalatasarayFatih TerimBuse TerimSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    Ortaya atan sizsiniz yalan diyen gene sizsiniz 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı - Son Dakika
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