Kadınları isyan ettiren Türk turist: Lütfen bu adamı buradan alın

Tayland'a tatile giden bir Türk turist, Pattaya'da katıldığı eğlence oyununda gösterdiği performansla kadınları isyan ettirdi. Hedefe yaptığı başarılı atışlarla kadınları defalarca suya düşüren turist, oyuna ara vermeden devam etti. Sürekli ıslanan kadınlar ise sonunda dayanamayarak, "Lütfen bu adamı buradan alın" diyerek sitem etti.

HER ATIŞINDA KADINLARI SUYA DÜŞÜRDÜ

Pattaya'da kurulan eğlence düzeneğinde, su tankının üzerinde oturan kadınlar hedefe yapılan isabetli atışların ardından suya düşüyor. Oyuna katılan Türk turist de eline aldığı toplarla hedefi vurmaya başladı. Peş peşe gelen başarılı atışlar sonucunda kadınlar defalarca suya düştü.

KADINLAR SONUNDA İSYAN ETTİ

Turistin isabetli atışları karşısında sürekli suya düşmek zorunda kalan kadınlar, eğlenceli bir dille duruma tepki gösterdi. "Lütfen bu adamı buradan alın" diyerek sitem eden kadınlara rağmen Türk turist oyunu sürdürdü.

Yaşananları kayda alan turist, görüntüleri yayımlarken videoya "Dedim beni durdurmayın, pişman olursunuz" notunu düştü.